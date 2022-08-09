Bloomberg: КНР потопит большую часть судов США и Японии при обострении ситуации на Тайване

В случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

Как сообщает Bloomberg, подобный вывод был сделан бывшими сотрудниками Пентагона и работниками аналитического Центра стратегических и международных исследований США после проведения игр, симулирующих «вторжение» КНР на Тайвань.

«В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолётов», — говорится в выводах исследовательской группы.

В первые четыре недели потенциального конфликта Китай способен уничтожить 900 истребителей или штурмовиков США, а также полностью ликвидировать ВМС и наполовину — авиацию Тайваня, отметили аналитики.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают стремление Тайваня к независимости.