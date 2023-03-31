«Крайне антикитайский настрой»: в России назвали провокацией новые контакты между США и администрацией Тайваня

Активизация контактов Тайваня и США — провокация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь впервые более чем за три года прибыла в Нью-Йорк. В Пекине призвали Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем и предупредили о последствиях, если в США Цай Инвэнь встретится cо спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Аналитики считают, что Вашингтон не отказался от использования Тайваня в качестве инструмента политического давления на Китай.

Россия расценивает новые контакты между Вашингтоном и администрацией Тайваня как провокационные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как очередную провокацию в духе линии США на всестороннее сдерживание Китая, что идёт вразрез с обязательствами Вашингтона в рамках китайско-американских совместных коммюнике и то, что грубо нарушает принцип «одного Китая»», — заявила дипломат на брифинге для прессы.

Мария Захарова добавила, что для Вашингтона провокации в мировых масштабах являются единственным доступным США способом взаимодействия с другими странами.

«Другого способа (США) не знают, кроме бесконечных провокаций, разжиганий и усугубления международной обстановки, придумывания различных предлогов для вмешательства во внутренние дела», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Визит без статуса

Таким образом Захарова прокомментировала визит в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая накануне прибыла в Нью-Йорк. Согласно заявлению властей острова, Инвэнь будет находиться в США транзитом, после чего отправится в Гватемалу и Белиз. Таким образом, её поездка в Америку не является официальным или государственным визитом, отмечают американские СМИ.

Сама Цай Инвэнь заявила, что её турне является демонстрацией приверженности Тайваня демократическим ценностям на мировой арене.

Белый дом

Gettyimages.ru

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«Я хочу сказать всему миру, что демократический Тайвань будет решительно защищать ценности свободы и демократии и останется силой во благо мира, продолжая цикл добра, укрепляя стойкость демократии в мире, — заявила глава тайваньской администрации.

Однако в Китае этим заявлениям не поверили. Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала их ложью и призвала администрацию США прекратить любые официальные отношения с Тайбэем.

Кроме того, Пекин пригрозил ответными мерами в случае, если в США произойдёт встреча Цай Инвэнь со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, о возможности которой заявил ряд американских СМИ.

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«Если у неё состоится встреча со спикером палаты представителей США Маккарти, это станет очередной провокацией, которая серьёзно нарушает политику «одного Китая», наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого и обязательно примем меры, чтобы дать решительный отпор», — сказала официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

Однако в Белом доме заявили, что встреч официальных представителей США с главой Тайваня не планируется, а Пекин якобы слишком болезненно реагирует на эту поездку. В частности, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который сказал, что у китайской стороны «нет причин для резкой или чрезмерной реакции».

«Китайская Народная Республика не должна использовать этот транзит в качестве предлога для активизации какой бы то ни было агрессивной деятельности в районе Тайваньского пролива», — подчеркнул Кирби.

История вопроса

Напомним, остров Тайвань, находящийся на расстоянии 180 км от юго-восточного побережья континентального Китая, самостоятельно управляется с 1949 года. Тогда, после проигрыша в гражданской войне на материке, остатки сил партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши укрылись на острове.

С тех пор Тайвань сохраняет символы Китайской Республики, прежде существовавшей на материке до триумфа коммунистов в гражданской войне.

Китайские военные корабли в Тайваньском проливе

AFP

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Между тем официальный Пекин считает остров своей провинцией и говорит о грядущем неизбежном объединении Тайваня с континентальным Китаем в рамках единого государства.

Тем не менее в 1954 году США подписали с тайваньскими властями договор о взаимной обороне. Это соглашение перестало действовать только в 1979 году, после того как Вашингтон и Пекин установили официальные дипломатические отношения. Однако на смену договора о взаимной обороне пришёл закон «Об отношениях с Тайванем». Этот документ также предусматривает помощь со стороны США в случае угрозы для безопасности Тайваня.

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Вашингтон по поводу статуса острова занимает двусмысленную позицию: представители властей США заявляют о якобы приверженности принципу одного Китая, однако при этом Соединённые Штаты регулярно направляют в Тайваньский пролив военные корабли и оказывают острову военную помощь.

Кроме того, в мае 2022 года президент Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос о готовности США вмешаться в ситуацию с Тайванем в случае конфликта с Китаем, что вызвало протест со стороны Пекина. В ответ госсекретарь Энтони Блинкен попытался успокоить КНР, вновь заявив о приверженности Вашингтона принципу одного Китая.

В последнее время отношения Вашингтона и Пекина из-за тайваньского вопроса обострились, особенно после визита в августе 2022 года на остров тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. С 1997 года она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров.

Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако не отказывается и от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

США продолжают использовать Тайвань как средство поддержания постоянного политического напряжения вокруг КНР, заявил в беседе с RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«Метод США сейчас состоит в том, чтобы постоянно нервировать КНР и создавать вокруг Китая негативную волну. Проблема заключается в том, что подавляющим большинством стран в мире Тайвань признается как провинция Китая, и США, с одной стороны, не отрицают, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Однако при этом Вашингтон выстраивает с Тайбэем отношения как с независимым государством. Конечно, это провокационное поведение, которое сильно раздражает КНР», — подчеркнул эксперт.

Подобными действиями США пытаются вызвать у Китая ответную реакцию, в том числе военные действия, таким образом намереваясь втянуть Китай в череду конфликтов, в которые будут втянуты очень многие государства Восточной и Юго-Восточной Азии, пояснил Алексей Маслов.

«Через такую систему конфликтов США хотят контролировать поведение Китая, а заодно и всей Азии. КНР довольно разумно оценивает всю эту ситуацию, но и проявлять слабость тоже не может. Поэтому, хоть и последние заявления КНР звучат весьма грозно, но всё-таки и китайское руководство, и тайваньское руководство не хотят прямых столкновений, поскольку это приведёт не просто к долгосрочному ухудшению отношений, но и к большим жертвам», — сказал собеседник RT.

Однако КНР не может постоянно быть слишком сдержана в своих реакциях, так как это может быть воспринято как слабость или нежелание решать свои проблемы, добавил Алексей Маслов.

С такой оценкой согласен и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По его словам, в этом году можно ожидать новых провокаций со стороны Вашингтона, подобных визиту Пелоси.

«На остров уже засобирался новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец. Пока что он отложил визит на неопределённое время — видимо, в Белом доме ему объяснили, что есть другие варианты. Но в принципе, этого вполне можно ожидать в ближайшем будущем, потому что общий настрой в США — протайваньский и крайне антикитайский», — заключил аналитик.