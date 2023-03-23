Тихоокеанский плацдарм: как США расширяют своё военное присутствие на Филиппинах

Соединённые Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван на побережье Южно-Китайского моря. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший. В начале февраля глава Пентагона Ллойд Остин посетил Филиппины с визитом, в ходе которого стороны договорились предоставить американским ВС доступ к ещё четырём базам на территории республики. Аналитики отмечают, что США расширяют военное присутствие на Филиппинах в рамках своей стратегии сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США получат расширенный доступ к четырём военным объектам на Филиппинах — на севере архипелага вблизи Тайваня, а также на побережье Южно-Китайского моря. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший на мероприятиях по случаю 126-й годовщины основания армии страны.

По словам президента, это объекты «в различных частях Филиппин».

«Есть на севере (острова Лусон, располагающегося к югу от Тайваня. — RT), есть в районе Палавана (на побережье Южно-Китайского моря. — RT), есть и южнее. Это действительно нужно для защиты нашего восточного побережья, но здесь действуют также соображения, связанные с нашим континентальным шельфом на восточной стороне Лусона. Этот момент нужно учитывать», — приводит слова Маркоса филиппинская газета The Manila Times.

Маркос добавил, что позднее власти страны «выступят с официальным объявлением», но сперва «оформят это решение с американскими партнёрами, чтобы не предвосхищать события».

Издание отмечает, что американские военные получат доступ к этим объектам в дополнение к пяти, которые уже используются США на Филиппинах в рамках Соглашения о расширении оборонного сотрудничества от 2014 года (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA).

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин посетил Филиппины в начале февраля 2023 года.

По итогам переговоров с участием президента страны Маркоса и министра национальной обороны Карлито Галвеса — младшего стороны объявили, что планируют ускорить полную реализацию соглашения EDCA. В том числе это подразумевает выделение дополнительных четырёх объектов в стратегических районах Филиппин для использования военными США, отметили в Пентагоне.

Глава Пентагона Ллойд Остин на Филиппинах

Gettyimages.ru

© Rolex Delapena-Pool

«Увеличение охвата Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве усилит наш альянс, упрочит его и ускорит модернизацию нашего совокупного военного потенциала», — заявили в американском военном ведомстве.

По итогам переговоров Остин подчеркнул, что Филиппины и США ежегодно проводят более 500 совместных мероприятий в сфере безопасности, а обязательства Вашингтона по защите архипелага непоколебимы.

Глава Пентагона отметил, что американо-филиппинский Договор о взаимной обороне распространяется на вооружённые нападения на объекты, технику и корабли любой из стран, включая корабли и самолёты в Западно-Филиппинском море — так официальная Манила называет Южно-Китайское море.

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Остин заявил, что территориальные претензии КНР в этом регионе якобы незаконны и в ответ на них Вашингтон и Манила будут сотрудничать в сфере модернизации военного потенциала Филиппин.

«Мы продолжим оборонное сотрудничество с нашими замечательными партнёрами для наращивания и модернизации вашего потенциала и повышения нашей оперативной совместимости», — сообщил глава Пентагона.

История взаимности

Напомним, что Филиппины находятся в сфере влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе с конца XIX века, когда Соединённые Штаты вытеснили с архипелага испанские силы и установили квазиколониальные отношения с Манилой.

В Вашингтоне присутствию США на Филиппинах придают особое значение из-за расположения архипелага.

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«Филиппины расположены стратегически важным образом восточнее Южно-Китайского моря, через которое проходит около 30% мировой морской торговли», — отмечается в разделе на официальном сайте Госдепа, посвящённом сотрудничеству Вашингтона и Манилы.

В 1951 году страны подписали Договор о взаимной обороне (MDT), в 1988-м — Соглашение о приглашённых силах (VFA), а в 2014-м — Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA).

EDCA разрешает американским силам доступ в согласованные места на Филиппинах на основе ротации для проведения учений по сотрудничеству в области безопасности и совместных и комбинированных военных учений, отмечается на сайте Госдепа США.

«Совокупность данных договорённостей продолжает обеспечивать основу для двусторонних отношений в сфере безопасности и способствует оказанию критически важной военной поддержки со стороны США, сохранению их присутствия и достижению оперативной совместимости», — подчёркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, что в прошлом десятилетии отношения США и Филиппин переживали трудные времена, особенно в части военного сотрудничества. Так, в 2016 году после своего избрания президентом страны Родриго Дутерте высказался против пребывания иностранных войск на территории Филиппин и продолжения действия договора EDCA.

Однако за время его правления соглашения с США в сфере безопасности не подверглись коренному пересмотру, а сам Дутерте впоследствии ушёл из политики.

Тяжёлые последствия

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, получение США доступа к новым военным объектам на территории Филиппин — часть стратегии Вашингтона по активному военному сдерживанию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военнослужащие армии США на Филиппинах

AP

© Aaron Favila

«Вашингтон стремится усилить своё присутствие в районе, который в перспективе, возможно, станет ареной усиливающегося противостояния Китая и Соединённых Штатов. Филиппины же в этой ситуации ищут свою выгоду. Ничего экстраординарного не произошло: американцы действуют в соответствии со своей обычной логикой, пытаясь окружить кольцом баз зону напряжённости», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев считает, что новая власть на Филиппинах после периода правления Родриго Дутерте стремится как можно быстрее восстановить прежние отношения с США, в том числе в сфере военного сотрудничества.

«Филиппины — это бывшая подконтрольная территория Соединённых Штатов, которую они отняли у Испании по итогам войны 1898 года. Значительная часть политических элит этой страны ориентируется на США, которые сейчас очень интенсивно наращивают своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил политолог.

Соперничество между Китаем и Соединёнными Штатами на протяжении многих лет и десятилетий будет определять развитие этого региона и положение таких стран, как Филиппины, считает Андрей Карнеев.

«У Вашингтона большой исторический опыт использования Филиппин в качестве важной военной площадки. В нынешних условиях они интенсифицируют это использование. В ближайшее время какие-либо боевые действия в регионе вряд ли начнутся, но нельзя исключать, что часть американского истеблишмента хотела бы развязать там конфликт. Об этом говорят определённые провокационные действия, ярким примером которых был визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Сейчас идёт подготовка к визиту Кевина Маккарти. Это всё провокационные шаги, которые не могут не вызывать ответную реакцию со стороны Китая и не увеличить градус напряжённости в регионе», — рассказал собеседник RT.

Однако в Вашингтоне должны понимать, что эскалация может стать неконтролируемой и привести к прямому военному столкновению с КНР, отметил Андрей Карнеев.

«Это будет иметь катастрофические последствия. Готовы ли к этому Соединённые Штаты (не отдельные элиты, а Вашингтон в целом) или же они хотят просто запугать Китай и заставить его пойти на уступки — ответы на эти вопросы ищут политики и эксперты в КНР, США и других странах. Сейчас в политике США возобладали достаточно опасные течения. Попытки запугать Китай могут привести к самым тяжёлым последствиям», — заключил эксперт.