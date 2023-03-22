Узнать больше

Президент Филиппин сообщил о предоставлении США доступа к военным объектам у Тайваня

Короткая ссылка
США получат расширенный доступ к военным объектам на севере неподалёку от Тайваня, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший.
Президент Филиппин сообщил о предоставлении США доступа к военным объектам у Тайваня
  • AP

«Есть несколько (объектов. — RT) на севере (острова Лусон к югу от Тайваня. — RT), есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья», — цитирует его ТАСС со ссылкой на The Manila Times.

Маркос добавил, что власти сделают официальное заявление после согласования с партнёрами из США.

В Пентагоне ранее заверили, что США не стремятся к постоянному размещению военных на Филиппинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить