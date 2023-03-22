Президент Филиппин сообщил о предоставлении США доступа к военным объектам у Тайваня

США получат расширенный доступ к военным объектам на севере неподалёку от Тайваня, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший.

«Есть несколько (объектов. — RT) на севере (острова Лусон к югу от Тайваня. — RT), есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья», — цитирует его ТАСС со ссылкой на The Manila Times.

Маркос добавил, что власти сделают официальное заявление после согласования с партнёрами из США.

В Пентагоне ранее заверили, что США не стремятся к постоянному размещению военных на Филиппинах.