Глобализация напряжённости: как США пытаются создать аналог НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Индо-Тихоокеанская стратегия США направлена на формирование аналога НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Дипломат подчеркнул, что целью стратегии Вашингтона является сдерживание Китая. В 2021 году США создали новое партнёрство в сфере безопасности с участием Австралии и Великобритании — AUKUS, которое Пекин расценивает как антикитайское. Политологи отмечают, что пока альянсы под эгидой США по типу AUKUS ещё не стали аналогами НАТО, однако их создание является шагом в этом направлении.

США пытаются в рамках своей Индо-Тихоокеанской стратегии сформировать блок, аналогичный НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге журналистам министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Индо-Тихоокеанская стратегия США подаётся как свободная и открытая, на деле же она сколачивает группировки, организует различные закрытые эксклюзивные фракции; провозглашает защиту региональной безопасности, а фактически провоцирует конфронтацию и планирует создание Азиатско-Тихоокеанской версии НАТО; проповедует стремление к региональному процветанию, а, по сути, хочет расколоть и подорвать процесс региональной интеграции», — сказал дипломат.

Глава МИД КНР добавил, что целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является сдерживание Китая.

«Азия должна быть ареной взаимовыгодного сотрудничества, а не шахматной доской для геополитических игр. Нельзя допустить реставрации в Азии холодной войны в любом виде, и кризис по украинскому сценарию не должен повториться в Азии», — добавил он.

Новые альянсы

Схожую точку зрения разделяют и в России. Так, посол РФ в Китае Игорь Моргулов отметил в интервью международному китайскому телеканалу CGTN, что Запад пытается подорвать сложившуюся в АТР структуру безопасности и сотрудничества, предлагая вместо неё новую систему, основанную на НАТО.

«Неоднократно выражал недоумение, зачем НАТО рвётся в Азиатско-Тихоокеанский регион. На мадридском саммите в июне прошлого года Североатлантический альянс уже официально объявил о том, что теперь его сфера ответственности становится глобальной. Это вызывает у нас очень много вопросов», — заявил дипломат.

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Российский дипломат подчеркнул, что одним из новых образований, подобных НАТО, которые создают в регионе США, является военно-технологический блок AUKUS, в который входят США, Великобритания и Австралия.

«Формально всё это обставлено предлогом создания австралийского атомного подводного флота. Но понятно, что за этими шагами стоят далекоидущие планы по привнесению военно-технологического потенциала НАТО в регион», — сказал Моргулов.

Он также добавил, что деятельность AUKUS не принесёт никакой пользы для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

«И как любой военный альянс, он должен оправдывать своё существование, создавая новые проблемы, расшатывая мир и стабильность там, где он находится», — подчеркнул посол РФ в Китае.

Напомним, что лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) в сентябре 2021 года. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Первой инициативой в рамках AUKUS стало соглашение, по которому Австралия получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок. Предполагается, что новые АПЛ будут строиться на австралийских верфях по технологиям, полученным от Вашингтона и Лондона.

Пекин назвал учреждение AUKUS безответственным шагом и угрозой региональной безопасности. В свою очередь, в МИД РФ неоднократно подчёркивали, что передача Австралии технологий строительства АПЛ в рамках AUKUS фактически подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и создаёт предпосылки для появления в этой стране военной ядерной инфраструктуры.

AP

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Стоит отметить, что в конце января 2023 года в парламенте Великобритании предложили расширить партнёрство AUKUS за счёт новых стран. Так, глава комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд предложил подключить к партнёрству Индию и Японию.

При этом Индия, Япония и Австралия уже являются участниками другого регионального объединения в АТР под эгидой Вашингтона — так называемого Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), или «четвёрки».

Расширение влияния

Ранее Китай также негативно реагировал на попытки НАТО укрепить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе через вовлечение в свою орбиту Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи и Японии.

Напомним, что представителей этих стран пригласили на большой саммит альянса в Мадриде, который прошёл летом 2022 года.

«Географически Азиатско-Тихоокеанский регион находится за пределами Североатлантического. Страны и жители АТР категорически не согласны со всем, что делается или говорится с целью расширения военного блока на данный регион или разжигания розни и конфронтаций», — заявил тогда официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что блок НАТО «уже подорвал стабильность в Европе», и предупредил, что «не стоит пытаться проделать то же самое с Азиатско-Тихоокеанским регионом и с миром в целом».

«Однако последние годы некоторые члены альянса занимались демонстрацией силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремились воссоздать здесь, в АТР, некое подобие той блоковой конфронтации, которая наблюдается в Европе», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Глобализация НАТО

В разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин напомнил, что Пекин на протяжении последних лет пытается привлечь внимание к попыткам НАТО расширить свою сферу деятельности на АТР.

«Китай давно говорит о попытках глобализации НАТО и попытках создать в Азии военный блок по его образцу вместо системы двухсторонних альянсов, которые там имеются. Китай рассматривает это в качестве серьёзной угрозы, критикует и противодействует этому процессу на дипломатическом уровне», — отметил эксперт.

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Новые блоки, созданные в АТР под эгидой США, ещё не стали полноправными аналогами Североатлантического альянса, но являются основой для построения таких структур, считает Василий Кашин.

«AUKUS и QUAD — первые шаги в этом направлении, но они ещё не являются аналогами НАТО. AUKUS — это не военный союз с твёрдыми военными обязательствами. QUAD также не является военным блоком, это партнёрство без однозначных обязательств военного характера, и Индия его в качестве военного союзника не рассматривает. Целью США является создание действующего многостороннего военного союза в Азии, который будет объединять всех союзников США с чёткими обязательствами военного характера по образцу НАТО», — пояснил политолог.

Дипломатическая борьба между США и Китаем будет продолжаться, уверен Василий Кашин.

«Китай будет использовать свои экономические инструменты, чтобы не допустить формирования такого альянса. Ему удаётся многое, но предсказать итог этой борьбы на данный момент сложно. Конечно, опасность формирования проамериканского союза в Азии присутствует. Кроме того, есть вероятность реальной вспышки боевых действий вокруг Тайваня в ближайшие несколько лет», — считает собеседник RT.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что НАТО пытается «глобализировать» свою деятельность на тех направлениях, которые представляют интерес для США, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Из-за намерений США и НАТО сдерживать Китай конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти. Может быть реализован сценарий серии локальных конфликтов, впоследствии перетекающих в военные провокации против КНР. Стоит надеяться, что в Китае адекватно оценивают эту угрозу», — заключил политолог.