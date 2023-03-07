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МИД Китая: Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать версию НАТО в АТР

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Индо-Тихоокеанская стратегия США на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки, под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию, планирует организовать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО», — заявил он.

По его словам, целью Индо-Тихоокеанской стратегии США является сдерживание Китая.

В начале марта помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Вашингтон для сдерживания Пекина стремится увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), привлекая к ним всё больше стран.

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