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Пентагон: США стремятся расширить масштабы военных учений в ИТР для сдерживания Китая

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Вашингтон для сдерживания Пекина стремится увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), привлекая к ним всё больше стран.

Об этом заявила помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

«Мы расширяем [масштабы] наших совместных учений в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщила она, как пишет ТАСС, говоря о политике Соединённых Штатов в области сдерживания влияния КНР.

Карлин отметила, что Вашингтон проводит двусторонние и многосторонние военные учения, но на самом деле пытается изменить и увеличить размер, масштаб и характер учений.

В июле командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что Национальная гвардия Соединённых Штатов планирует расширение программ совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР).

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