«Квазиколониальный порядок»: к каким последствиям привела война США против Филиппин
- Американские солдаты на Филиппинах
- © National Museum of the U.S. Navy/Wikimedia Commons/Public Domain
4 июля 1902 года президент США Теодор Рузвельт объявил об окончании войны с Филиппинами и даровал помилование всем жителям архипелага, которые участвовали в восстании против американского господства над их страной. Так завершилась трёхлетняя война с местным населением Филиппин, желавшим освободиться от колониального гнёта.
Вслед за Рузвельтом военный министр США Элиу Рут выпустил специальный приказ, в котором от лица президента поблагодарил американских военных, участвовавших в конфликте.
«Президент выражает благодарность офицерам, сержантам и рядовым вооружённых сил на Филиппинах, как регулярных, так и добровольческих формирований, за их мужество и стойкость, несокрушимый дух и преданность, с которыми они подавили и положили конец бушевавшему по всему архипелагу великому восстанию против законного суверенитета и справедливой власти Соединённых Штатов», — говорилось в тексте приказа.
Испанская прелюдия
Война США с Филиппинами стала фактическим продолжением Американо-испанской войны, начавшейся в 1898 году. Вашингтон давно раздражало присутствие на Кубе колониальной администрации, войск и флота испанского королевства, что прямо противоречило Доктрине Монро, согласно которой США заявляли о своём праве не допустить вмешательства европейских держав в дела Северной Америки.
Формальным поводом для начала войны стала гибель американского броненосца «Мэн», затонувшего в бухте Гаваны после взрыва на борту.
«Мэн» прибыл на Кубу на фоне народных выступлений против колониального правления Испании. В результате взрыва погибли 266 человек — большая часть экипажа и морских пехотинцев, находившихся на борту военного корабля.
Этот инцидент широко освещался американскими газетами. Пресса США прямо или косвенно обвиняла в подрыве броненосного крейсера Испанию, несмотря на отсутствие прямых доказательств.
В результате под давлением политических сил и общественного мнения, президент США Уильям Мак-Кинли объявил Королевству Испания войну.
После нескольких морских сражений с испанскими силами американцам удалось высадить десант и захватить Кубу и Пуэрто-Рико.
Тихоокеанский рубеж
Вторым фронтом войны стали колониальные владения Испании в Тихом океане — Филиппинский архипелаг.
1 мая 1898 года американский флот в тяжёлом сражении полностью уничтожил испанскую эскадру на Филиппинах, после чего войска США высадились на островах.
Быстро захватить столицу архипелага — Манилу — американцам не удалось, и они взяли город в осаду. Тогда американское командование решило воспользоваться тем, что с 1896 года на Филиппинах шли масштабные антииспанские волнения, однако у повстанцев не было сил для окончательного избавления от колонизаторов.
- Осада Манилы американскими войсками
- © Library of Congress/Wikimedia Commons/Public Domain
Американский корабль доставил на Филиппины лидера повстанцев в изгнании — бывшего чиновника Эмилио Агинальдо. После этого американские военачальники и дипломаты достигли соглашения с местными революционерами, и они присоединились к боевым действиям против испанцев.
Вскоре сторонники Агинальдо провозгласили его новым президентом свободных Филиппин. Революционеры считали помощь от США безвозмездной, однако в Вашингтоне разговоры о независимости и свободе Филиппин вызвали возмущение.
Командование экспедиционных сил США заявляло, что никаких гарантий повстанцам и Агинальдо по поводу будущего статуса архипелага не давалось, а местные жители просто неправильно их поняли.
В августе 1898 года американским войскам и повстанцам наконец удалось занять столицу, однако отношения между ними вскоре стали напряжёнными.
Агинальдо потребовал от союзников официально установить над городом совместный американо-филиппинский контроль, но получил отказ. Американцы предъявили повстанцам ультиматум, потребовав от них полностью покинуть Манилу.
Осенью филиппинцы провели выборы и начали формировать собственные органы власти. Однако Соединённые Штаты уже фактически установили на Филиппинах собственную администрацию во главе с военным губернатором.
В декабре 1898 года США и Испания подписали мирный договор, по которому королевство уступало Вашингтону свои права на Филиппинский архипелаг за $20 млн.
Вскоре президент США Мак-Кинли подписал так называемую Прокламацию о «доброжелательной ассимиляции», которая официально устанавливала американский суверенитет над Филиппинами и вводила на островах военное управление.
Генерал-губернатор Элвелл Отис передал лидеру филиппинцев Эмилио Агинальдо версию документа, в котором положения, означавшие фактическую утрату страной независимости, были опущены. Однако полный текст прокламации, из которого следовало, что управлять страной будут США, вскоре стал доступен общественности, что привело к дальнейшему ухудшению отношений между местным населением и американцами.
В начале 1899 года США объявили об установлении суверенитета над Филиппинами.
Боевые действия
В феврале 1899 года один из американских солдат застрелил двух филиппинских военных, не подчинившихся его приказу. После этого инцидента между армиями Филиппин и США начались боевые столкновения.
Американские войска одержали несколько побед, после чего местные ополченцы перешли к партизанской войне. Потери сил США начали расти, что заставило Вашингтон увеличить своё военное присутствие на островах архипелага. Экспедиционные войска начали проводить против местного населения карательные рейды и акции устрашения, в том числе публичные казни и пытки.
Стоит отметить, что в 1902 году военный министр США Рут в обращении к американским солдатам и офицерам от имени президента особо подчёркивал, что в усмирении филиппинцев им помогли методы, с помощью которых американская армия одержала победу над индейскими племенами у себя дома.
«Опираясь на уроки, извлечённые из Индейских войн, они (вооружённые силы на Филиппинах. — RT) неустанно преследовали партизанские отряды до их укрытий в горах и джунглях и громили их. Их действия положили конец масштабной системе запугиваний и тайных убийств, с помощью которой мирным коренным жителям не давали возможности по-настоящему принять участие в управлении страной под покровительством США», — отмечал Рут.
- Иллюстрация из журнала Puck времён войны с Филиппинами
- © Library Of Congress/Public Domain
Американские войска для борьбы с повстанцами и мирными филиппинцами использовали не только методы, но и оружие, которое ранее уже помогло им в геноциде индейцев. Так, военных США на Филиппинах снова пришлось вооружать старыми «ковбойскими» револьверами 45-го калибра, так как новое штатное оружие армии с более лёгкими пулями оказалось неэффективным в условиях джунглей и партизанских атак местных ополченцев.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT отметил, что США по сути вели колониальную войну против Филиппин, при этом отрицая её.
«Конец XIX века был временем, когда государства могли позволить себе подобное, а американцы всегда действовали прямолинейно и самонадеянно, не считаясь ни с проблемами коренного населения своего континента, ни других территорий, которые они завоёвывали», — отметил политолог.
Конец войны
В начале 1901 года силам США удалось взять в плен лидера повстанцев Эмилио Агинальдо и заставить его признать власть Соединённых Штатов. Однако, несмотря на это, филиппинцы продолжили сопротивление.
В сентябре 1901 года в ответ на притеснения со стороны американцев жители острова Самар подняли восстание, убили 48 солдат армии США и захватили их арсенал. В ответ на это генерал Джейкоб Смит приказал морским пехотинцам атаковать остров и не брать пленных. Точное число жертв этой акции устрашения так и не было установлено, однако, по оценкам некоторых историков, оно может составлять до нескольких тысяч человек.
- Открытка c изображением здания Бюро науки в Маниле, построенного американской администрацией в 1902 году
- © социальные сети
Весной 1902 года командование повстанцев сдалось американским войскам. Через несколько месяцев война была объявлена законченной, однако боевые действия с отдельными отрядами повстанцев продолжались вплоть до 1913 года.
Война на Филиппинах обошлась правительству США в беспрецедентную по тем временам сумму в $600 млн. Боевые потери американцев составили 4,3 тыс. военнослужащих. В свою очередь местные ополченцы в боях с армией США потеряли около 20 тыс. человек. Жертвы среди мирного населения составили не менее 200 тыс. человек.
Только в 1935 году Филиппины получили статус автономии в составе США, а в 1946-м наконец обрели независимость.
Война с Испанией и её бывшими колониями стала следствием изменений во внешней политике США, которые происходили на рубеже XIX и XX веков, рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Соединённые Штаты с начала своего существования и до последнего времени не признавали колониальных владений и осуждали другие мировые державы за то, что они имели такие владения. В конце XIX века США уже освоили территорию своего материка и начали экспансию за его пределами. Испано-американская война стала одним из проявлений этой новой, империалистической политики», — подчеркнул эксперт.
При этом и тогда, и сейчас официальная американская история утверждает, что захваченные у испанцев территории не были колониями, добавил Юрий Рогулёв.
«Соединённые Штаты выдумали для них особый режим: колониями их не считали, но это были территории, которые находятся под контролем и управлением США. Это был такой своеобразный квазиколониальный порядок и режим. При этом официально Вашингтон не считал Филиппины своей колонией», — пояснил собеседник RT.
Война с Испанией и Филиппинами во многом повлияла на формирование дальнейшей внешней политики США, и в частности, так называемой концепции «большой дубинки».
«Американская экспансия конца XIX века сопровождалась не только территориальным расширением, но и промышленной революцией и мощной индустриализацией. Возник крупный капитал, которому стало тесно даже в обширных границах США, и он начал переливаться за их пределы. Это была одновременно и торговая, и экономическая, и политическая экспансия. Тогда и возникла эта концепция «большой дубинки», которая предполагает ведение переговоров с позиции силы», — пояснил собеседник RT.
Несмотря на то, что в США ещё были сильны позиции политиков, которые придерживались изоляционизма, будущий курс Вашингтона на экспансию далеко за пределами своей страны уже был предопределён, заключил Юрий Рогулёв.
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