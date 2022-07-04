«Квазиколониальный порядок»: к каким последствиям привела война США против Филиппин

120 лет назад президент США Теодор Рузвельт объявил амнистию всем жителям Филиппинского архипелага, которые воевали против экспедиционных сил американцев, отправленных на острова для установления над ними суверенитета Вашингтона. Таким образом трёхлетняя война США против местного населения была окончена. Эксперты отмечают, что колониальная экспансия на Филиппинах на рубеже XIX и XX веков во многом предопределила дальнейший экспансионистский курс внешней политики США.

4 июля 1902 года президент США Теодор Рузвельт объявил об окончании войны с Филиппинами и даровал помилование всем жителям архипелага, которые участвовали в восстании против американского господства над их страной. Так завершилась трёхлетняя война с местным населением Филиппин, желавшим освободиться от колониального гнёта.

Вслед за Рузвельтом военный министр США Элиу Рут выпустил специальный приказ, в котором от лица президента поблагодарил американских военных, участвовавших в конфликте.

«Президент выражает благодарность офицерам, сержантам и рядовым вооружённых сил на Филиппинах, как регулярных, так и добровольческих формирований, за их мужество и стойкость, несокрушимый дух и преданность, с которыми они подавили и положили конец бушевавшему по всему архипелагу великому восстанию против законного суверенитета и справедливой власти Соединённых Штатов», — говорилось в тексте приказа.

Испанская прелюдия

Война США с Филиппинами стала фактическим продолжением Американо-испанской войны, начавшейся в 1898 году. Вашингтон давно раздражало присутствие на Кубе колониальной администрации, войск и флота испанского королевства, что прямо противоречило Доктрине Монро, согласно которой США заявляли о своём праве не допустить вмешательства европейских держав в дела Северной Америки.

Формальным поводом для начала войны стала гибель американского броненосца «Мэн», затонувшего в бухте Гаваны после взрыва на борту.

«Мэн» прибыл на Кубу на фоне народных выступлений против колониального правления Испании. В результате взрыва погибли 266 человек — большая часть экипажа и морских пехотинцев, находившихся на борту военного корабля.

Этот инцидент широко освещался американскими газетами. Пресса США прямо или косвенно обвиняла в подрыве броненосного крейсера Испанию, несмотря на отсутствие прямых доказательств.

В результате под давлением политических сил и общественного мнения, президент США Уильям Мак-Кинли объявил Королевству Испания войну.

После нескольких морских сражений с испанскими силами американцам удалось высадить десант и захватить Кубу и Пуэрто-Рико.

Тихоокеанский рубеж



Вторым фронтом войны стали колониальные владения Испании в Тихом океане — Филиппинский архипелаг.

1 мая 1898 года американский флот в тяжёлом сражении полностью уничтожил испанскую эскадру на Филиппинах, после чего войска США высадились на островах.

Быстро захватить столицу архипелага — Манилу — американцам не удалось, и они взяли город в осаду. Тогда американское командование решило воспользоваться тем, что с 1896 года на Филиппинах шли масштабные антииспанские волнения, однако у повстанцев не было сил для окончательного избавления от колонизаторов.

Осада Манилы американскими войсками

© Library of Congress/Wikimedia Commons/Public Domain

Американский корабль доставил на Филиппины лидера повстанцев в изгнании — бывшего чиновника Эмилио Агинальдо. После этого американские военачальники и дипломаты достигли соглашения с местными революционерами, и они присоединились к боевым действиям против испанцев.

Вскоре сторонники Агинальдо провозгласили его новым президентом свободных Филиппин. Революционеры считали помощь от США безвозмездной, однако в Вашингтоне разговоры о независимости и свободе Филиппин вызвали возмущение.

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Командование экспедиционных сил США заявляло, что никаких гарантий повстанцам и Агинальдо по поводу будущего статуса архипелага не давалось, а местные жители просто неправильно их поняли.

В августе 1898 года американским войскам и повстанцам наконец удалось занять столицу, однако отношения между ними вскоре стали напряжёнными.

Агинальдо потребовал от союзников официально установить над городом совместный американо-филиппинский контроль, но получил отказ. Американцы предъявили повстанцам ультиматум, потребовав от них полностью покинуть Манилу.

Осенью филиппинцы провели выборы и начали формировать собственные органы власти. Однако Соединённые Штаты уже фактически установили на Филиппинах собственную администрацию во главе с военным губернатором.

В декабре 1898 года США и Испания подписали мирный договор, по которому королевство уступало Вашингтону свои права на Филиппинский архипелаг за $20 млн.

Вскоре президент США Мак-Кинли подписал так называемую Прокламацию о «доброжелательной ассимиляции», которая официально устанавливала американский суверенитет над Филиппинами и вводила на островах военное управление.

Генерал-губернатор Элвелл Отис передал лидеру филиппинцев Эмилио Агинальдо версию документа, в котором положения, означавшие фактическую утрату страной независимости, были опущены. Однако полный текст прокламации, из которого следовало, что управлять страной будут США, вскоре стал доступен общественности, что привело к дальнейшему ухудшению отношений между местным населением и американцами.

В начале 1899 года США объявили об установлении суверенитета над Филиппинами.

Боевые действия

В феврале 1899 года один из американских солдат застрелил двух филиппинских военных, не подчинившихся его приказу. После этого инцидента между армиями Филиппин и США начались боевые столкновения.

Американские войска одержали несколько побед, после чего местные ополченцы перешли к партизанской войне. Потери сил США начали расти, что заставило Вашингтон увеличить своё военное присутствие на островах архипелага. Экспедиционные войска начали проводить против местного населения карательные рейды и акции устрашения, в том числе публичные казни и пытки.

Стоит отметить, что в 1902 году военный министр США Рут в обращении к американским солдатам и офицерам от имени президента особо подчёркивал, что в усмирении филиппинцев им помогли методы, с помощью которых американская армия одержала победу над индейскими племенами у себя дома.

«Опираясь на уроки, извлечённые из Индейских войн, они (вооружённые силы на Филиппинах. — RT) неустанно преследовали партизанские отряды до их укрытий в горах и джунглях и громили их. Их действия положили конец масштабной системе запугиваний и тайных убийств, с помощью которой мирным коренным жителям не давали возможности по-настоящему принять участие в управлении страной под покровительством США», — отмечал Рут.

Иллюстрация из журнала Puck времён войны с Филиппинами

© Library Of Congress/Public Domain

Американские войска для борьбы с повстанцами и мирными филиппинцами использовали не только методы, но и оружие, которое ранее уже помогло им в геноциде индейцев. Так, военных США на Филиппинах снова пришлось вооружать старыми «ковбойскими» револьверами 45-го калибра, так как новое штатное оружие армии с более лёгкими пулями оказалось неэффективным в условиях джунглей и партизанских атак местных ополченцев.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT отметил, что США по сути вели колониальную войну против Филиппин, при этом отрицая её.

«Конец XIX века был временем, когда государства могли позволить себе подобное, а американцы всегда действовали прямолинейно и самонадеянно, не считаясь ни с проблемами коренного населения своего континента, ни других территорий, которые они завоёвывали», — отметил политолог.

Конец войны

В начале 1901 года силам США удалось взять в плен лидера повстанцев Эмилио Агинальдо и заставить его признать власть Соединённых Штатов. Однако, несмотря на это, филиппинцы продолжили сопротивление.

В сентябре 1901 года в ответ на притеснения со стороны американцев жители острова Самар подняли восстание, убили 48 солдат армии США и захватили их арсенал. В ответ на это генерал Джейкоб Смит приказал морским пехотинцам атаковать остров и не брать пленных. Точное число жертв этой акции устрашения так и не было установлено, однако, по оценкам некоторых историков, оно может составлять до нескольких тысяч человек.

Открытка c изображением здания Бюро науки в Маниле, построенного американской администрацией в 1902 году

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Весной 1902 года командование повстанцев сдалось американским войскам. Через несколько месяцев война была объявлена законченной, однако боевые действия с отдельными отрядами повстанцев продолжались вплоть до 1913 года.

Война на Филиппинах обошлась правительству США в беспрецедентную по тем временам сумму в $600 млн. Боевые потери американцев составили 4,3 тыс. военнослужащих. В свою очередь местные ополченцы в боях с армией США потеряли около 20 тыс. человек. Жертвы среди мирного населения составили не менее 200 тыс. человек.

Только в 1935 году Филиппины получили статус автономии в составе США, а в 1946-м наконец обрели независимость.

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Война с Испанией и её бывшими колониями стала следствием изменений во внешней политике США, которые происходили на рубеже XIX и XX веков, рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Соединённые Штаты с начала своего существования и до последнего времени не признавали колониальных владений и осуждали другие мировые державы за то, что они имели такие владения. В конце XIX века США уже освоили территорию своего материка и начали экспансию за его пределами. Испано-американская война стала одним из проявлений этой новой, империалистической политики», — подчеркнул эксперт.

При этом и тогда, и сейчас официальная американская история утверждает, что захваченные у испанцев территории не были колониями, добавил Юрий Рогулёв.

«Соединённые Штаты выдумали для них особый режим: колониями их не считали, но это были территории, которые находятся под контролем и управлением США. Это был такой своеобразный квазиколониальный порядок и режим. При этом официально Вашингтон не считал Филиппины своей колонией», — пояснил собеседник RT.

Война с Испанией и Филиппинами во многом повлияла на формирование дальнейшей внешней политики США, и в частности, так называемой концепции «большой дубинки».

«Американская экспансия конца XIX века сопровождалась не только территориальным расширением, но и промышленной революцией и мощной индустриализацией. Возник крупный капитал, которому стало тесно даже в обширных границах США, и он начал переливаться за их пределы. Это была одновременно и торговая, и экономическая, и политическая экспансия. Тогда и возникла эта концепция «большой дубинки», которая предполагает ведение переговоров с позиции силы», — пояснил собеседник RT.

Несмотря на то, что в США ещё были сильны позиции политиков, которые придерживались изоляционизма, будущий курс Вашингтона на экспансию далеко за пределами своей страны уже был предопределён, заключил Юрий Рогулёв.