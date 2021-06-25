«Реперная точка военной истории США»: к каким последствиям привела победа индейцев над американцами при Литтл-Бигхорн

145 лет назад произошла битва при Литтл-Бигхорн — одно из самых известных сражений между индейцами прерий и армией США. Американцы понесли в тот день самые большие потери в истории индейских войн конца XIX века. По подсчётам историков, в результате боевых действий погибло более 1% личного состава армии Соединённых Штатов. Однако эта победа не принесла индейцам никаких преимуществ — в результате военной кампании они были разбиты и отправлены в резервации. При этом, как отмечают специалисты, битва при Литтл-Бигхорн серьёзно повлияла на политику США. Из-за широкого общественного резонанса, вызванного поражением американцев и гибелью героя Гражданской войны Джорджа Кастера, Вашингтон пересмотрел планы по сокращению численности армии, а популярные в обществе идеи заключить прочный мир с индейцами были окончательно отвергнуты.

25 июня 1876 года началась битва при Литтл-Бигхорн, итогом которой стало одно из самых крупных поражений армии США в боевых действиях против индейцев. Американские политики и бизнесмены воспользовались возникшим после сражения общественным резонансом, чтобы обосновать продолжение финансирования армии и дальнейшую борьбу с индейцами. Войну за Чёрные Холмы (горы Блэк-Хилс), в ходе которой и произошла битва при Литтл-Бигхорн, индейцы Великих равнин в итоге проиграли.

Борьба за Блэк-Хилс

К середине XIX века правительство США изгнало на земли к западу от реки Миссисипи или отправило в резервации почти всех индейцев, которые раньше жили на плодородных землях вдоль атлантического побережья. Однако во второй половине XIX столетия американцы стали активно проникать в центральные регионы Северной Америки — на так называемые Великие равнины, которые ранее были оставлены индейцам.

По словам действительного члена Академии военных наук России Андрея Кошкина, продвижение белых на запад было связано с целым комплексом причин: нехваткой земель на востоке континента для всех, кто хотел переехать в Америку, прокладкой трансконтинентальных транспортных магистралей (сначала трактов, а затем и железных дорог), обнаружением золота в Калифорнии, самый короткий путь в которую проходил через центральные регионы материка.

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На Великих равнинах в это время жили воинственные индейские народы, основным промыслом которых была охота на бизонов. Многие из них не хотели уступать свои земли. Одним из главных противников экспансии США стал народ сиу, в союзе с которым часто выступали шайенны, арапахо и другие соседи.

Наплыв белых переселенцев, строительство новых фортов в районе реки Паудер и карательные операции со стороны американской армии подтолкнули индейцев к боевым действиям, известным как Война Красного Облака (названа так в честь одного из влиятельных вождей сиу). Индейцы сиу, шайенны и арапахо одержали серию небольших побед над американцами. В то время Соединённые Штаты ещё в полной мере не оправились от последствий Гражданской войны, поэтому разворачивать новую затратную кампанию не стали. В 1868 году в форте Ларами был подписан договор, согласно которому индейцам отводились обширные территории в пределах так называемой Великой резервации сиу, включая священные для этого народа горы Блэк-Хилс.

Часть сиу действительно перекочевали к резервационным агентствам и стали получать продовольственную помощь от правительства. Однако большинство предпочли жить свободно, охотясь на бизонов. Некоторые вожди отказались подписывать договор с американцами. Среди свободных индейцев широкую известность получили вождь хункпапа-сиу Сидящий Бык и вождь оглала-сиу Бешеный Конь.

Сидящий Бык

© Wikimedia commons

В начале 1870-х годов отношения между сиу и американцами стали стремительно ухудшаться. У правительства появились планы построить железную дорогу через их территорию, а в резервации не хватало продуктов. Однако главной проблемой было то, что белые обнаружили в Блэк-Хилс золото. В середине 1870-х в горах уже работали около 15 тыс. старателей. Военные делали им замечания, но ничего не предпринимали для того, чтобы они покинули индейские территории.

Более того, в резервацию были введены войска, что раздражало даже «мирных» индейцев.

Бешеный Конь

© Wikimedia commons

В конечном счёте власти подняли вопрос о продаже либо передаче в аренду официальному Вашингтону гор Блэк-Хилс, угрожая прекратить поставки продовольствия. При этом ряд вождей не стали даже обсуждать такую возможность, а другие потребовали от американских властей обеспечить семь поколений сиу ресурсами для ведения сельского хозяйства и бакалейными товарами, что потребовало бы существенных затрат. Вашингтон на это не согласился и решил в итоге изгнать из гор индейцев. В начале 1876 года им объявили, что те, кто не подчинится администрации резерваций, будут считаться врагами США.

«Дело было не только в золоте. Власти США к этому времени уже рассчитывали двигаться дальше на запад для захвата новых земель, и для индейцев в их планах места не оставалось», — пояснил в беседе с RT директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Уже весной 1876 года между индейцами сиу и армией США начались столкновения, а 17 июня произошло достаточно крупное сражение у реки Роузбад. Отряд сиу и шайеннов (численностью до 1,2 тыс. человек) столкнулся с равным по силе отрядом белых солдат и их союзников из племён кроу и шошонов. Но американцы израсходовали боеприпасы и отступили, оставив поле боя сиу и шайеннам.

Золотоискатели в Блэк-Хилс

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Битва при Литтл-Бигхорн

После сражения на Роузбад индейские вожди решили двинуться на реку Литтл-Бигхорн. Там разбили свои палатки крупные группы сиу, шайеннов, арапахо и небольшие отряды других народов прерий. По оценкам историков и современников, в лагере насчитывалось от 1,4 тыс. до 3 тыс. воинов.

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При этом войска США разбили свои силы на несколько колонн. В одной из них под командованием генерала Альфреда Терри действовал герой Гражданской войны подполковник Джордж Кастер, возглавлявший 7-й кавалерийский полк. 22 июня Терри дал Кастеру распоряжение отделиться от колонны и отрезать индейцам путь к отступлению. Силы Кастера насчитывали 12 рот кавалерийского полка, группу индейских скаутов и обоз с провиантом и боеприпасами. Их общая численность, согласно различным источникам, составляла 600—700 бойцов.

Наткнувшись на индейский лагерь, Кастер, который ранее был фигурантом нескольких скандалов и хотел восстановить свою репутацию при помощи победы, решил атаковать. При этом он разделил свои силы на три батальона, а одну роту оставил для охраны обоза.

Однако батальон под командованием майора Маркуса Рино столкнулся с ожесточённым сопротивлением индейцев и вынужден был перейти к обороне, а затем и отступить. Второй батальон под командованием Фредерика Бентина двинулся на помощь солдатам Рино.

Батальон самого Кастера тем временем шёл вниз по течению реки Литтл-Бигхорн. Из-за холмов американцы не смогли сразу оценить истинные размеры индейского лагеря. По мнению историков, Кастер для начала решил попытаться захватить семьи индейцев, вынудив тем самым мужчин сложить оружие. Однако основные силы индейцев, превосходившие отряд американцев по численности в 15—20 раз, окружили батальон Кастера. Пять рот, которыми он командовал, были уничтожены. Был убит и сам Кастер.

Джордж Кастер

© Wikimedia commons

«Американцев в Битве при Литтл-Бигхорн подвёл шовинизм, пренебрежительное отношение к индейцам, характерное, кстати, и для самого Кастера. Он думал, что всё можно решить лихой кавалерийской атакой, не прорабатывая военную логистику», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Затем индейцы вновь атаковали позиции Рино и Бентина, но тем удалось продержаться до следующего дня. Узнав, что к американцам идёт подкрепление генерала Терри, индейцы отступили. В Битве при Литтл-Бигхорн потери американской армии составили около 260 человек. При этом, по словам историков, общая численность вооружённых сил США в это время достигала порядка 25 тыс. человек. Таким образом, всего за день они потеряли более 1% своего личного состава.

Биттва при Литтл-Бигхорн

© Wikimedia commons

«Битва при Литтл-Бигхорн стала одним из крупнейших сражений в ходе индейских войн конца XIX столетия. Закончилась она первым и последним поражением армии США таких масштабов. Однако никаких позитивных последствий для индейцев она не имела. Они не смогли продолжить действовать слаженно. Во-первых, столько индейцев прерий были не способны прокормиться вместе по социально-экономическим причинам. Во-вторых, у них отсутствовало единоначалие. Вождь, который был авторитетом для части одного народа, не был таковым для всего народа в целом и уж тем более для других индейцев», — рассказал в беседе с RT исследователь-индеанист Андрей Голенков.

Уже осенью—зимой 1876 года американцы нанесли сиу и шайеннам ряд болезненных поражений. В начале 1877 года Сидящий Бык со своими воинами отступил в Канаду. После этого поддерживавшие мир с США вожди склонили к капитуляции Бешеного Коня, который вскоре был убит американцами. Война за Чёрные Холмы завершилась победой США.

«Битва при Литтл-Бигхорн получила огромный резонанс. Возможно, если бы войсками командовал кто-то другой, а не широко известный Кастер, или если бы что-то подобное произошло раньше, когда печатное слово не имело такого влияния, эффект был бы другим. Но к этому времени газеты были уже в каждом городе, и известия о гибели солдат Кастера разнеслись чрезвычайно быстро, вызвав в американском обществе сильную озлобленность против индейцев», — отметил Голенков.

Биттва при Литтл-Бигхорн

© Wikimedia commons

По его словам, это дало мощный политический эффект. Незадолго до этих событий в восточных штатах набирали популярность идеи мира с индейцами. Более того, многие американцы выступали за сокращение численности армии и её финансирования.

«Жителей западных границ и бизнесменов такая перспектива раздражала. Первые боялись, что в случае закрытия фортов им будет негде прятаться при индейских набегах. Вторых беспокоило, что индейцы разбирали железнодорожные рельсы и валили телеграфные столбы. Найти поваленный столб, доставить в прерию дерево для его починки и установить его с ружьём в руках, было задачей непростой. Однако на востоке многие смотрели на проблему иначе, считая, что индейцы и так сильно пострадали, и поэтому с ними нужно сосуществовать мирно», — подчеркнул Голенков.

По его словам, гибель Кастера стала достаточным обоснованием для общества целесообразности сохранения армии и дальнейшего наступления на индейцев.