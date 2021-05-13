«Характерный пример американской экспансии»: как больше половины территории Мексики в XIX веке перешло под контроль США
- Третий день осады Монтеррея, 23 сентября 1846 года
- Gettyimages.ru
- © Universal History Archive
13 мая 1846 года власти США официально объявили войну Мексике. Несмотря на то что этому событию предшествовали военные провокации на территории соседнего государства, Вашингтон обвинил в агрессии самих мексиканцев.
Начало агрессии
Как отмечают историки, Соединённые Штаты пытались аннексировать мексиканские территории задолго до того, как конфликт между Вашингтоном и Мехико перешёл в открытую стадию.
Важнейшую роль в экономике США в первой половине XIX века играло производство хлопка с использованием рабского труда. Земли быстро истощались, поэтому плантаторы нуждались в расширении сельскохозяйственных угодий.
Проблему временно решило приобретение у Франции в 1803 году Луизианы, а также захват земель индейских племён. Однако вскоре территории снова стало не хватать, и состоятельные американцы обратили внимание на северную Мексику, в частности на приграничный Техас. США прощупывали почву на этом направлении ещё с 1801 года, а в 1803—1819 годах американские военные несколько раз попытались вторгнуться в Техас, но их остановили местные власти.
В 1819 году официальный Вашингтон по договору с Мадридом был вынужден признать границы Мексики, которая на тот момент ещё находилась в колониальной зависимости от Испании. Однако от экспансионистских устремлений американцы не отказались, просто сменив тактику. С 1820 года началось массовое переселение на плодородные земли Техаса граждан США. Мексиканские власти сначала не увидели в этом никакой угрозы и даже поощряли такие действия, рассчитывая на ускорение экономического развития региона.
Однако попытки Вашингтона начать переговоры о приобретении Техаса насторожили Мехико. Более того, в 1829 году в Мексике было запрещено рабство, и это привело к конфликту с проживавшими в Техасе американскими плантаторами. Поэтому год спустя мексиканские власти запретили иммиграцию из США и стали искать потенциальных переселенцев в Европе, но тщетно. В Техасе жили несколько десятков тысяч граждан США, которые отказывались признавать политические решения Мехико и платить налоги. Во главе местных радикалов стоял бывший губернатор штата Теннесси Сэмюэль Хьюстон. В 1835 году мексиканское правительство направило в Техас войска, чтобы собрать с местного населения налоги. Американцы в ответ подняли восстание. Представители южных штатов стали массово записываться в волонтёры, чтобы воевать на стороне Техаса, рассчитывая получить за это землю. Финансово-промышленные элиты с севера Соединённых Штатов оказывали восставшим поддержку деньгами и оружием.
- Битва при Сан-Хасинто
- © tsl.texas.gov
В 1836 году была провозглашена Декларация независимости Республики Техас и принята Конституция, официально восстанавливающая рабство. Мексиканские войска были разбиты в долине Сан-Хасинто, а президент Мексики генерал Лопес де Санта-Анна попал в плен и признал независимость Техаса, а также притязания восставших на расположенные за пределами Техаса земли у реки Рио-Гранде. Однако мексиканский парламент отказался ратифицировать договор с Техасом, объявив его недействительным.
Соединённые Штаты официально признали независимость Техаса, однако сразу присоединять его не стали. В США в 1837 году разразился экономический кризис, цены на хлопок упали, и потенциальные выгоды от приобретения новых земель не оправдывали связанных с этим политических рисков. Однако по мере восстановления экономики интерес к Техасу в США возрос. Плантаторы Юга строили планы на новые угодья, а северяне мечтали о рынках сбыта и свободном судоходстве в Мексиканском заливе. В 1844 году на выборах в США победил Джеймс Нокс Полк, пообещавший аннексировать Орегон и Техас. В 1845 году Республика Техас вошла в состав США в качестве 28-го штата.
«Американцы пошли на уловку»
Хотя исторически граница Техаса в составе Мексики проходила по реке Нуэсес, а за ней начиналась территория мексиканского штата Тамаулипас, техасцы объявили «своими» земли вплоть до реки Рио-Гранде. В 1845 году американский генерал Захария Тэйлор получил приказ выдвинуться в Техас и занять позиции как раз в районе Рио-Гранде. А в Мексиканский залив и Тихий океан были направлены американские военно-морские эскадры.
Параллельно в Мехико выехала дипмиссия США, предложившая мексиканским властям продать Соединённым Штатам за $25 млн Калифорнию и за $5 млн — провинцию Новая Мексика. Планировалось также, что дипломаты потребуют от мексиканской стороны «финансовую компенсацию» за ущерб, понесённый американцами во время государственных переворотов в стране. Но власти Мексики от таких переговоров отказались.
В марте 1846 года американский корпус под командованием генерала Тэйлора вторгся в Мексику. Военные блокировали город Матаморос, который находился на правом берегу Рио-Гранде и не относился к территориям, на которые США претендовали ранее.
«Американцы пошли на хитрую уловку. Им нужно было любой ценой спровоцировать конфликт с мексиканцами, чтобы потом в глазах общественного мнения представить агрессорами именно их», — рассказал в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.
26 апреля 1846 года произошла первая стычка между американскими драгунами и мексиканской кавалерией. Американцы потеряли убитыми одного офицера и 16 солдат, несколько человек попали в плен. А 8—9 мая генерал Тэйлор одержал победу в сражении с крупным отрядом мексиканской армии на берегах Рио-Гранде. Президент Полк сразу же публично обвинил мексиканцев в том, что они якобы «пролили американскую кровь на американской земле». 13 мая 1846 года США объявили Мексике войну.
- Президент США Джеймс Нокс Полк
- © Wikimedia Commons
По словам историков, США по всем военным и экономическим параметрам превосходили Мексику, население которой составляло всего 7 млн человек, тогда как в Соединённых Штатах проживало примерно в 2,5 раза больше людей.
Мексиканская армия принудительно комплектовалась рекрутами, а некоторые образцы её вооружений были произведены ещё в XVI—XVII веках. Артиллерия перемещалась на повозках, запряжённых волами. США же имели мобильную и хорошо подготовленную армию. Американские пушки были современными и перевозились на конной тяге. Для войны с Мексикой федеральные власти США выделили значительные средства и разрешили призвать 50 тыс. волонтёров.
Тэйлор дал мексиканцам ещё несколько сражений, а в сентябре 1846 года захватил крупный город Монтеррей. На занятых территориях американские военные активно занимались грабежами, прибегали к насилию над мирным населением. В тылу возникали партизанские отряды.
Летом 1846 года военные моряки США атаковали Калифорнию и спровоцировали местных американских поселенцев на объявление «независимости», а затем и на присоединение к Соединённым Штатам. Однако проамериканские силы не имели тут такого успеха, как в Техасе, и вскоре вся Калифорния была охвачена восстанием мексиканских патриотов.
- Сражение близ Мехико 20 августа 1847 года
- © loc.gov
Официальный Мехико тем временем пригласил для руководства своими войсками экс-президента Санта-Анну, находившегося в изгнании на Кубе. Тот согласился, однако, по мнению части историков, вступил в тайные переговоры с США о будущей продаже Северной Мексики.
Летом и осенью 1846 года американский флот приступил к бомбардировке и захвату портов на берегу Мексиканского залива. Местное населению отчаянно сопротивлялось, однако противопоставить американским силам им было нечего.
22—23 февраля 1847-го в горном проходе Ла Ангостура мексиканцы под командованием Санта-Анны сумели обратить в бегство часть американского корпуса, поставив под угрозу основные оккупационные силы США. Но Санта-Анна неожиданно приказал отступать, сославшись на отсутствие боеприпасов. Тэйлор вскоре был отстранён от командования и заменён на генерал-майора Уинфилда Скотта.
- Наступление американцев на Чапультепек, 13 сентября 1847 года
- © loc.gov
В это время в Мексике обострились внутренние противоречия. Санта-Анна поддержал одну из местных фракций и стал диктатором. Американцы тем временем высадились в районе Веракруса, подвергли город жестокому обстрелу и принудили к капитуляции. В апреле 1847 года Санта-Анна дал американцам бой в ущелье Серро-Гордо, но почему-то не укрепил находящуюся рядом высоту, которую и занял противник. Несмотря на мужество мексиканских солдат, нанёсших американцам большой урон, сражение было проиграно.
Грабежи и насилие со стороны американцев привели к активизации партизанского движения. Взяв несколько крупных городов, армия США в сентябре 1847 года ворвалась в Мехико. Однако из-за действий партизанских отрядов контролировать территорию страны американцы не могли. Несмотря на то что ряд политиков требовали аннексировать всю Мексику, американские власти понимали, что реализовать это невозможно. 2 февраля 1848 года в местечке Гуадалупе-Идальго между Мексикой и США был заключён мирный договор. К Соединённым Штатам отошли Верхняя Калифорния, Новая Мексика и район нижней Рио-Гранде — около 55% мексиканской территории. Кроме того, Мехико отказался от требований в отношении Техаса. В качестве «компенсации» Мексика получила $15 млн, притом что минимальная рыночная цена аннексированных земель, по оценкам историков, составляла более $480 млн.
- Схема так называемой Мексиканской Уступки по договору Гуадалупе-Идальго
- © The National Atlas of the United States / Wikimedia Commons
Американские историки оправдывали произошедшее распространением «свободных институтов» и «республиканского строя», а также стремлением привнести цивилизованность на захваченные территории.
«Война 1846—1848 года — это характерный пример американской экспансии. Захват чужой территории они прикрывали якобы желанием её населения», — заявил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что поражение Мексики в этом вооружённом конфликте было ожидаемым.
«Американцы были воинственным народом, более организованным. У мексиканцев такого милитаристского начала не было. Белые граждане США считали латиноамериканцев людьми второго сорта. Война стала важной составляющей формирования Соединённых Штатов в том виде, в котором мы их знаем сегодня», — подытожил Васильев.
- «Их не считали полноценными людьми»: почему власти США не позволили индейцам создать собственный штат
- «Индейцам просто не оставалось места»: как переселенцы отвоёвывали земли у коренных жителей Северной Америки
- «Политика большой дубинки»: как с помощью Доктрины Монро США обосновали своё право на вторжение в суверенные государства