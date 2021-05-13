«Характерный пример американской экспансии»: как больше половины территории Мексики в XIX веке перешло под контроль США

175 лет назад США объявили войну Мексике. По словам историков, Соединённые Штаты несколько десятилетий пытались аннексировать территории соседнего государства, а в 1846 году американская армия уже открыто вторглась в Мексику и спровоцировала её на конфликт, после чего Вашингтон обвинил в агрессии Мехико. В итоге был заключён мирный договор на условиях Вашингтона, под его контроль перешло более половины территорий Мексики. Аналитики называют этот военный конфликт характерным примером американской экспансии.

13 мая 1846 года власти США официально объявили войну Мексике. Несмотря на то что этому событию предшествовали военные провокации на территории соседнего государства, Вашингтон обвинил в агрессии самих мексиканцев.

Начало агрессии

Как отмечают историки, Соединённые Штаты пытались аннексировать мексиканские территории задолго до того, как конфликт между Вашингтоном и Мехико перешёл в открытую стадию.

Важнейшую роль в экономике США в первой половине XIX века играло производство хлопка с использованием рабского труда. Земли быстро истощались, поэтому плантаторы нуждались в расширении сельскохозяйственных угодий.

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Проблему временно решило приобретение у Франции в 1803 году Луизианы, а также захват земель индейских племён. Однако вскоре территории снова стало не хватать, и состоятельные американцы обратили внимание на северную Мексику, в частности на приграничный Техас. США прощупывали почву на этом направлении ещё с 1801 года, а в 1803—1819 годах американские военные несколько раз попытались вторгнуться в Техас, но их остановили местные власти.

В 1819 году официальный Вашингтон по договору с Мадридом был вынужден признать границы Мексики, которая на тот момент ещё находилась в колониальной зависимости от Испании. Однако от экспансионистских устремлений американцы не отказались, просто сменив тактику. С 1820 года началось массовое переселение на плодородные земли Техаса граждан США. Мексиканские власти сначала не увидели в этом никакой угрозы и даже поощряли такие действия, рассчитывая на ускорение экономического развития региона.

Однако попытки Вашингтона начать переговоры о приобретении Техаса насторожили Мехико. Более того, в 1829 году в Мексике было запрещено рабство, и это привело к конфликту с проживавшими в Техасе американскими плантаторами. Поэтому год спустя мексиканские власти запретили иммиграцию из США и стали искать потенциальных переселенцев в Европе, но тщетно. В Техасе жили несколько десятков тысяч граждан США, которые отказывались признавать политические решения Мехико и платить налоги. Во главе местных радикалов стоял бывший губернатор штата Теннесси Сэмюэль Хьюстон. В 1835 году мексиканское правительство направило в Техас войска, чтобы собрать с местного населения налоги. Американцы в ответ подняли восстание. Представители южных штатов стали массово записываться в волонтёры, чтобы воевать на стороне Техаса, рассчитывая получить за это землю. Финансово-промышленные элиты с севера Соединённых Штатов оказывали восставшим поддержку деньгами и оружием.

Битва при Сан-Хасинто

© tsl.texas.gov

В 1836 году была провозглашена Декларация независимости Республики Техас и принята Конституция, официально восстанавливающая рабство. Мексиканские войска были разбиты в долине Сан-Хасинто, а президент Мексики генерал Лопес де Санта-Анна попал в плен и признал независимость Техаса, а также притязания восставших на расположенные за пределами Техаса земли у реки Рио-Гранде. Однако мексиканский парламент отказался ратифицировать договор с Техасом, объявив его недействительным.

Соединённые Штаты официально признали независимость Техаса, однако сразу присоединять его не стали. В США в 1837 году разразился экономический кризис, цены на хлопок упали, и потенциальные выгоды от приобретения новых земель не оправдывали связанных с этим политических рисков. Однако по мере восстановления экономики интерес к Техасу в США возрос. Плантаторы Юга строили планы на новые угодья, а северяне мечтали о рынках сбыта и свободном судоходстве в Мексиканском заливе. В 1844 году на выборах в США победил Джеймс Нокс Полк, пообещавший аннексировать Орегон и Техас. В 1845 году Республика Техас вошла в состав США в качестве 28-го штата.

«Американцы пошли на уловку»

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Хотя исторически граница Техаса в составе Мексики проходила по реке Нуэсес, а за ней начиналась территория мексиканского штата Тамаулипас, техасцы объявили «своими» земли вплоть до реки Рио-Гранде. В 1845 году американский генерал Захария Тэйлор получил приказ выдвинуться в Техас и занять позиции как раз в районе Рио-Гранде. А в Мексиканский залив и Тихий океан были направлены американские военно-морские эскадры.

Параллельно в Мехико выехала дипмиссия США, предложившая мексиканским властям продать Соединённым Штатам за $25 млн Калифорнию и за $5 млн — провинцию Новая Мексика. Планировалось также, что дипломаты потребуют от мексиканской стороны «финансовую компенсацию» за ущерб, понесённый американцами во время государственных переворотов в стране. Но власти Мексики от таких переговоров отказались.

В марте 1846 года американский корпус под командованием генерала Тэйлора вторгся в Мексику. Военные блокировали город Матаморос, который находился на правом берегу Рио-Гранде и не относился к территориям, на которые США претендовали ранее.

«Американцы пошли на хитрую уловку. Им нужно было любой ценой спровоцировать конфликт с мексиканцами, чтобы потом в глазах общественного мнения представить агрессорами именно их», — рассказал в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

26 апреля 1846 года произошла первая стычка между американскими драгунами и мексиканской кавалерией. Американцы потеряли убитыми одного офицера и 16 солдат, несколько человек попали в плен. А 8—9 мая генерал Тэйлор одержал победу в сражении с крупным отрядом мексиканской армии на берегах Рио-Гранде. Президент Полк сразу же публично обвинил мексиканцев в том, что они якобы «пролили американскую кровь на американской земле». 13 мая 1846 года США объявили Мексике войну.

Президент США Джеймс Нокс Полк

© Wikimedia Commons

По словам историков, США по всем военным и экономическим параметрам превосходили Мексику, население которой составляло всего 7 млн человек, тогда как в Соединённых Штатах проживало примерно в 2,5 раза больше людей.

Мексиканская армия принудительно комплектовалась рекрутами, а некоторые образцы её вооружений были произведены ещё в XVI—XVII веках. Артиллерия перемещалась на повозках, запряжённых волами. США же имели мобильную и хорошо подготовленную армию. Американские пушки были современными и перевозились на конной тяге. Для войны с Мексикой федеральные власти США выделили значительные средства и разрешили призвать 50 тыс. волонтёров.

Тэйлор дал мексиканцам ещё несколько сражений, а в сентябре 1846 года захватил крупный город Монтеррей. На занятых территориях американские военные активно занимались грабежами, прибегали к насилию над мирным населением. В тылу возникали партизанские отряды.

Летом 1846 года военные моряки США атаковали Калифорнию и спровоцировали местных американских поселенцев на объявление «независимости», а затем и на присоединение к Соединённым Штатам. Однако проамериканские силы не имели тут такого успеха, как в Техасе, и вскоре вся Калифорния была охвачена восстанием мексиканских патриотов.

Сражение близ Мехико 20 августа 1847 года

© loc.gov

Официальный Мехико тем временем пригласил для руководства своими войсками экс-президента Санта-Анну, находившегося в изгнании на Кубе. Тот согласился, однако, по мнению части историков, вступил в тайные переговоры с США о будущей продаже Северной Мексики.

Летом и осенью 1846 года американский флот приступил к бомбардировке и захвату портов на берегу Мексиканского залива. Местное населению отчаянно сопротивлялось, однако противопоставить американским силам им было нечего.

22—23 февраля 1847-го в горном проходе Ла Ангостура мексиканцы под командованием Санта-Анны сумели обратить в бегство часть американского корпуса, поставив под угрозу основные оккупационные силы США. Но Санта-Анна неожиданно приказал отступать, сославшись на отсутствие боеприпасов. Тэйлор вскоре был отстранён от командования и заменён на генерал-майора Уинфилда Скотта.

Наступление американцев на Чапультепек, 13 сентября 1847 года

© loc.gov

В это время в Мексике обострились внутренние противоречия. Санта-Анна поддержал одну из местных фракций и стал диктатором. Американцы тем временем высадились в районе Веракруса, подвергли город жестокому обстрелу и принудили к капитуляции. В апреле 1847 года Санта-Анна дал американцам бой в ущелье Серро-Гордо, но почему-то не укрепил находящуюся рядом высоту, которую и занял противник. Несмотря на мужество мексиканских солдат, нанёсших американцам большой урон, сражение было проиграно.

Грабежи и насилие со стороны американцев привели к активизации партизанского движения. Взяв несколько крупных городов, армия США в сентябре 1847 года ворвалась в Мехико. Однако из-за действий партизанских отрядов контролировать территорию страны американцы не могли. Несмотря на то что ряд политиков требовали аннексировать всю Мексику, американские власти понимали, что реализовать это невозможно. 2 февраля 1848 года в местечке Гуадалупе-Идальго между Мексикой и США был заключён мирный договор. К Соединённым Штатам отошли Верхняя Калифорния, Новая Мексика и район нижней Рио-Гранде — около 55% мексиканской территории. Кроме того, Мехико отказался от требований в отношении Техаса. В качестве «компенсации» Мексика получила $15 млн, притом что минимальная рыночная цена аннексированных земель, по оценкам историков, составляла более $480 млн.

Схема так называемой Мексиканской Уступки по договору Гуадалупе-Идальго

© The National Atlas of the United States / Wikimedia Commons

Американские историки оправдывали произошедшее распространением «свободных институтов» и «республиканского строя», а также стремлением привнести цивилизованность на захваченные территории.

«Война 1846—1848 года — это характерный пример американской экспансии. Захват чужой территории они прикрывали якобы желанием её населения», — заявил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что поражение Мексики в этом вооружённом конфликте было ожидаемым.

«Американцы были воинственным народом, более организованным. У мексиканцев такого милитаристского начала не было. Белые граждане США считали латиноамериканцев людьми второго сорта. Война стала важной составляющей формирования Соединённых Штатов в том виде, в котором мы их знаем сегодня», — подытожил Васильев.