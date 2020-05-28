Депортации, грабёж и геноцид: как закон о переселении индейцев позволил США легализовать захват новых территорий

190 лет назад в США вступил в силу закон о переселении индейцев. По мнению экспертов, он позволил официальному Вашингтону легализовать политику насильственного захвата земель коренных народов Америки. Учёные отмечают, что закреплённые в законе нормы о добровольном характере переселения и компенсациях носили фиктивный характер. В реальности индейцев силой и обманом лишали их исконных территорий, а финансовое возмещение от правительства США покрывало лишь малую часть от настоящей стоимости земли.

28 мая 1830 года в США вступил в силу принятый по инициативе президента Эндрю Джексона закон о переселении индейцев. Он создал правовую базу для насильственных депортаций коренного населения Североамериканского континента.

Первые шаги колонизаторов

Индейские народы ряда регионов Северной Америки в доколумбову эпоху создавали большие поселения, производили изделия из металлов и освоили земледелие. Социальная структура их общества была достаточно сложной. В первую очередь это касается народов, проживавших на юго-востоке современных США. Однако естественный ход их развития был нарушен белыми колонизаторами, спровоцировавшими в Северной Америке кровопролитные войны и принёсшими на континент болезни, к которым у индейцев не было иммунитета.

До начала XVIII века имеющие численное преимущество индейцы могли легко одерживать верх над интервентами. Поэтому колонизаторы спаивали их алкоголем и использовали против них заражённые болезнетворными бактериями предметы быта, давали обманные обещания и стравливали индейские народы между собой.

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Уже в XVII веке ряд индейских народов был уничтожен. В XVIII столетии соперничающие между собой европейские державы стали привлекать коренных американцев к участию в колониальных войнах, в которых те несли значительные потери.

Вскоре после основания Соединённых Штатов в новой стране была принята система нормативных актов, передающая право на подписание договоров с индейцами исключительно центральным властям.

Первый президент США Джордж Вашингтон предложил план сосуществования американцев с индейцами. Одним из его ключевых моментов было признание суверенитета так называемых цивилизованных племён — индейских народов, ведущих оседлый образ жизни, признающих частную собственность и занимающихся сельским хозяйством. Первыми этносами, полностью соответствующими данным критериям, стали чироки, чикасо, чокто, крики (маскоги) и семинолы. Все они проживали в юго-восточной части Североамериканского континента.

В конце XVIII — начале XIX века американские власти заключили с «цивилизованными племенами» ряд договоров, согласно которым индейцы пошли на территориальные уступки белым в обмен на признание их суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Президент США Джордж Вашингтон

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«В основе отношений федерального правительства и индейских племён лежало конституционное положение о том, что юридический статус индейцев уподоблялся статусу иностранной державы, независимой от правительства США», — писал историк Владислав Стельмах.

Однако мирное сосуществование продолжалось недолго. В начале XIX века по договорённости с Испанией и Францией под контроль Соединённых Штатов перешли Флорида и Луизиана. Причём многие из проживавших там индейцев даже не подозревали, что белые уже считают их земли своими. После этого территории «пяти цивилизованных племён» оказались окружены Соединёнными Штатами со всех сторон.

В 1813—1814 годах США вмешались в войну между поддерживающими их и противостоящими им группами индейцев криков, по итогам которой Соединённые Штаты отобрали часть земли как у своих противников, так и у союзников. В 1817 году произошли столкновения американских военных с семинолами.

В обществе начали шириться идеи изъятия у индейцев всех земель к востоку от Миссисипи вне зависимости от ранее заключённых договоров и уровня цивилизованности племён.

«Дорога слёз»

В 1820-е годы власти США приступили к юридическому обоснованию будущего насильственного изъятия у индейцев принадлежавших им земель. В 1823 году Верховный суд США официально легализовал фактически существовавшую ранее «доктрину открытия», согласно которой индейские земли объявлялись никому не принадлежащими, а их владельцами становились те колонизаторы, которые занимали ту или иную территорию первыми.

В 1830-м начался судебный процесс по иску чироки, поданному против властей штата Джорджия из-за захвата принадлежавших индейцам полей. Верховный суд взял сторону ответчика, сославшись на то, что индейские народы якобы являются «зависимыми от США нациями».

Президент США Эндрю Джексон и вождь Уильям Уизерфорд после битвы у Подковной излучины

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«Пришедший к власти в США в 1829 году президент Эндрю Джексон имел обширные аграрные планы, и для их реализации он решил отобрать земли у индейцев», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В 1830 году Верховный суд США принял новое решение, в котором говорилось, что независимость индейцев следует понимать узко, ибо они «независимы не как иностранная держава, а как народы, находящиеся под патронажем США в силу своей дикости и невежества».

В своём президентском послании в 1830 году Джексон заявил, что предлагает «приобрести» огромные территории, «занятые горстью дикарей-охотников».

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По словам Андрея Кошкина, американские власти при этом полностью игнорировали данные раннее Вашингтоном официальные гарантии и тот факт, что ряд племён полностью соответствовали существовавшим в США критериям «цивилизованности».

По словам Владислава Стельмаха, часть американских политиков утверждали, что индейцы не являются иностранными народами в конституционном смысле, поэтому вести с ними переговоры бессмысленно. Другие прикрывались идеалами гуманизма и говорили, что цивилизовать индейцев — это «долг» белых американцев.

28 мая 1830 года вступил в силу закон США о переселении индейцев. Он давал право президенту Соединённых Штатов распоряжаться необжитыми территориями к западу от Миссисипи, обменивать их на индейские земли к востоку от реки, выплачивать коренным американцам компенсации и содействовать им в вопросе эмиграции.

«На бумаге всё выглядело красиво: добровольный обмен, компенсации, помощь в организации переезда. На практике же всё происходило иначе. Это было прикрытие для геноцида. Индейцам, конечно, не хотелось бросать свои плодородные и обжитые земли и перебираться на менее приспособленные для сельского хозяйства территории в современной Оклахоме. Тем более там уже жили другие индейские народы. Индейцев насильно сгоняли с их земель и заставляли идти на запад в совершенно невыносимых условиях», — заявил Андрей Кошкин.

«Дорога слёз» — принудительное переселение индейцев

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По словам историка Алексея Стёпкина, принимая законодательство о переселении индейцев, американцы руководствовались сугубо прагматичными и приземлёнными соображениями.

«За всей этой историей стояло лобби крупных земельных спекулянтов. С момента начала освоения Северной Америки перепродажа и сдача в аренду земли была самым доходным бизнесом. Кроме того, те, кто успел захватить участки и начать сдавать их в аренду, получали возможность для головокружительной политической карьеры», — отметил эксперт.

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Многие индейцы не согласились добровольно покидать свои дома. Отчаяннее всего сопротивлялись семинолы, в боях с которыми американская армия понесла серьёзные потери. Группа представителей данного племени отступила в болота центральной Флориды и прожила там без контактов с федеральным правительством более ста лет.

Чироки браться за оружие не стали, но и переселяться отказались. Тогда американские власти подписали фиктивный договор с группой чироки, которые не имели права представлять племя, а президент США ратифицировал эту фальшивку.

Американская армия силой погнала на запад большую часть проживавших к востоку от Миссисипи индейцев — как южных «цивилизованных», так и северных, «цивилизованными» не считавшихся. В большинстве случаев депортация осуществлялась с помощью грубой силы.

«Переселение происходило в нечеловеческих условиях. От голода, антисанитарии, болезней погибли тысячи индейцев — до 25—30% от общей численности некоторых племён. Среди индейцев эти события известны под названием «дорога слёз». В дальнейшем данное название перешло и в научную литературу», — рассказал Кошкин.

По словам эксперта, операция в целом оказалась «крупным мошенничеством» со стороны американского правительства. Индейцы недополучили 61,75 млн акров земли. Наделы некоторых народов к западу от Миссисипи оказались в десятки раз меньше отобранных правительством. При этом финансовые компенсации за недополученные участки были во много раз меньше их рыночной стоимости и выплачивались в многолетнюю рассрочку.

Во время Гражданской войны в США многие из переселённых на запад индейцев поддержали Конфедерацию. После завершения боевых действий федеральное правительство отторгло ещё часть принадлежавших коренным народам территорий и устроило на них «земельные гонки» для белых американцев, желавших получить участки.

Резервация индейцев навахо в США

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© Spencer Platt

Индейские племена загнали в резервации. Те индейцы, которые хотели сохранить свой образ жизни, были либо уничтожены в ходе «индейских войн», либо бежали в Канаду, где к коренному населению было более лояльное отношение, чем в США.

«Так называемый закон о переселении индейцев стал красивой ширмой для жестокого грабежа и уничтожения индейцев. К сожалению, разбойным путём американцы присоединили большую часть территории современных США. Когда земли для грабежа на западе закончились, они перешли к экспансии во всём мире», — подытожил Андрей Кошкин.