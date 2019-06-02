«Их по-прежнему не считали за людей»: почему североамериканские индейцы столетиями были лишены гражданских прав

2 июня 1924 года в США вступил в силу закон, который предоставил индейцам право на американское гражданство. С момента образования Соединённых Штатов до начала XX века коренные народы массово истреблялись, у них изымались миллионы гектаров земли. Несмотря на то что в теории индейцев уравняли в правах с наследниками колонизаторов, на практике документ ещё долго оставался формальным, отмечают эксперты. Хотя после принятия закона о гражданстве ряд индейцев получили право на льготы, полные избирательные права во всех штатах им предоставили только после завершения Второй мировой войны.

Когда европейские колонизаторы добрались до берегов Северной Америки в конце XVI века, на территории современных Соединённых Штатов проживали, по разным оценкам, до 18 млн индейцев. По уровню технического и социально-экономического развития они уступали населению Центральной и Южной Америки, но некоторые народы успели создать предгосударственные политические объединения и обладали высокой культурой.

Англичане стали вытеснять индейские племена с их земель. «Союзником» колонизаторов стали европейские болезни, против которых у коренных американцев не было иммунитета: индейцам специально передавали заражённые предметы, провоцируя среди них смертоносные эпидемии.

Кроме того, европейцы при захвате земель опирались на систему обманных договоров. Колонизаторы подписывали документы о продаже земли с неуполномоченными лицами и фиксировали в бумагах обтекаемые формулировки, такие как «дни пути». Индейцы при заключении соглашений понимали под «днями пути» стандартный дневной переход охотника по пересечённой местности. Однако колонизаторы нанимали лучших бегунов и специально готовили для них трассы. Это позволяло мошенническим путём увеличивать площадь купленной территории в несколько раз.

Депутат британского парламента Джеймс Оглторп представляет индейцев ямакро Тресту по созданию колонии Джорджия, художник Уильям Верелст

© Уильям Верелст

Историк и писатель Алексей Стёпкин рассказал в беседе с RT, что в XVIII веке индейцы, проживавшие в американских колониях Британской империи, официально считались подданными короля. При этом они были ограничены в политических правах.

«В частности, они не могли занимать официальных должностей. Для управления ими власти назначали специальных представителей. Что касается индейцев, проживавших за пределами графств, то на землях, которые Британия лишь формально считала своими, например на пограничных территориях, их номинально также относили к королевским подданным, но они об этом даже не подозревали», — отметил Стёпкин.

Вопрос статуса индейцев, обитавших за пределами колоний, британские власти никак не регулировали.

«Дорога слёз»

После Войны за независимость в США новые американские власти попытались частично упорядочить отношения с индейцами. Вашингтон закрепил за собой эксклюзивное право заключать с коренным населением Америки договоры, в том числе о приобретении земли.

Кандидат культурологии, доцент Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета Оксана Данчевская в беседе с RT отметила, что индейцам был предоставлен статус суверенных народов. Этот шаг позволил властям на равных правах подписывать с ними соглашения, которые стали одной из основных составляющих американо-индейской политики.

«За так называемый договорный период (с 1778 по 1887 год. — RT) между США и рядом племён было заключено около 500 договоров. Все они затем были нарушены американским правительством», — рассказала Данчевская.

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В начале XIX века после длительных войн федеральные власти США заключили договоры с пятью индейскими народами, считавшимися «цивилизованными» (чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы). Согласно данным соглашениям, индейцы в обмен на некоторые территориальные уступки получили право вечного пользования своими землями на юго-востоке современных Соединённых Штатов.

Но уже в 1823 году Верховный суд США объявил все территории коренного населения «ничейными», а семь лет спустя власти приняли закон о выселении индейцев. Согласно новому нормативному акту, все коренные американцы, включая «цивилизованные» народы, должны были покинуть территории к востоку от реки Миссисипи и переселиться в степи современной Оклахомы.

В 1831 году армия США силой изгнала значительную часть «цивилизованных» индейцев на запад. Многие из них погибли в пути от голода, холода и болезней. Данная депортация известна среди историков как «дорога слёз». Оставшиеся индейцы некоторое время оказывали сопротивление, но к концу XIX века лишь небольшая горстка представителей народа семинолов, осевших в болотах Центральной Флориды, отказалась выполнить требования Вашингтона. Все остальные индейцы покинули восточную часть США.

В 1851 году власти страны приняли закон, согласно которому проживавшие к западу от Миссисипи племена также теряли свои земли и подлежали перемещению в резервации. Во второй половине XIX века века начался захват их территорий в центре и на юго-западе Северо-Американского континента. Индейцы, жившие на Великих равнинах и в горных районах на границе с Мексикой, оказывали захватчикам ожесточённое сопротивление. Война с ними затянулась примерно на 40 лет.

«Дорога слёз» — депортация «цивилизованных» индейцев на запад США

© Роберт Линднё

Американские власти в ходе так называемых земельных гонок раздавали своим гражданам территории, ранее переданные «цивилизованным» народам Оклахомы. Войска подавляли сопротивление индейцев лакота, арапахо, чайенов, команчей и апачей. Солдаты убивали в индейских стойбищах стариков, женщин и детей. Коренные жители прерий нанесли военным несколько поражений и добились перемирия. Однако после строительства Первой трансконтинентальной железной дороги и уничтожения бизонов, служивших источником пропитания для индейцев Великих равнин, сопротивление было подавлено.

Индейские войны официально завершились в 1890 году после убийства одного из самых уважаемых вождей лакота — Сидящего Быка — и бойни на ручье Вундед-Ни, унёсшей жизни примерно 300 индейцев. С момента образования США и до конца XIX века власти отняли у коренных жителей около 600 млн га земли. К началу XX века на территории США осталось всего около 250 тыс. индейцев.

«Юридический сумбур»

Оксана Данчевская напомнила, что в 1868 году была принята Четырнадцатая поправка к Конституции США, которая предоставляла гражданство всем уроженцам Соединённых Штатов. Она не распространялась на одну-единственную категорию населения — членов индейских племён.

Три года спустя власти США приняли закон, который лишил индейские племена статуса «суверенных народов». Писатель и историк Юрий Стукалин рассказал в беседе с RT, что «ситуация с положением коренных жителей стала с юридической точки зрения сумбурной». По словам эксперта, индейцы находились под юрисдикцией правительства Соединённых Штатов, но при этом были лишены гражданских прав.

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Данчевская придерживается аналогичной точки зрения. Эксперт отметила, что «индейцы имели в этот период двоякий статус». Такое положение дел сохранялось более 50 лет.

«С одной стороны, их всячески притесняли и не считались с их правами, с другой — власти США постепенно развивали связанную с ними нормативную базу. Нужно отметить, что часть индейцев получила за это время гражданство благодаря воинской службе, заключению браков и ассимиляции», — подчеркнула кандидат культурологии.

По словам Данчевской, мощным катализатором процесса предоставления прав коренным народам стала Первая мировая война.

«Многие индейцы служили в армии, коренное население участвовало во всех войнах, которые вели США», — добавила она.

В 1924 году американский парламент по предложению конгрессмена Гомера Снайдера принял закон «О гражданстве индейцев». 2 июня его подписал президент Джон Калвин Кулидж — младший.

Закон «О гражданстве индейцев», 1924 год

© archives.gov

По словам Стукалина, гражданство коренным жителям дали, но до конца было непонятно, что с ним делать.

«Индейцев многие белые по-прежнему не считали за людей», — отметил историк.

Несмотря на то что формально вместе с гражданством коренные жители должны были получить все полагающиеся белым американцам права, на уровне штатов с этим возникли проблемы. Так, право голоса на всей территории США индейцы получили только в 1948 году, после Второй мировой войны.

В свою очередь, Данчевская рассказала, что после принятия закона о гражданстве индейцев власти США начали предоставлять коренным американцам некоторые льготы.

Так, индейцы получили социальную помощь от государства и налоговые льготы при осуществлении определённых видов деятельности, в частности в области игорного бизнеса.

«Ими могут пользоваться только члены племён, признанных на федеральном уровне. Но, во-первых, не все племена признаны, а во-вторых, не все индейцы могут доказать, что они являются членами племени», — подчеркнула эксперт.