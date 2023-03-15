Потенциал сдерживания: как Австралия планирует создавать атомный подводный флот в рамках партнёрства AUKUS

Правительство Австралии в течение ближайших десяти лет потратит до $38,7 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS с Британией и США, сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс. С 2027 года в Австралии будут размещены атомные подлодки ВМС Соединённых Штатов и Великобритании, а с 2033 года для австралийских ВМС будут закуплены три американских подлодки класса Virginia. Эксперты отмечают, что наращивание подводного флота Австралии в рамках партнёрства AUKUS направлено на сдерживание Китая. Таким образом США готовятся к потенциальному конфликту в Тихом океане, полагают аналитики.

Власти Австралии в течение следующих десяти лет потратят до 58 млрд австралийских долларов (около $38,7 млрд) на строительство атомного подводного флота в рамках партнёрства AUKUS с США и Великобританией. Такое заявление во вторник, 14 марта, сделал главный государственный казначей Джим Чалмерс в ходе выступления на военно-морской базе Стирлинг.

По его словам, несмотря на то что такие затраты окажут серьёзное давление на федеральный бюджет, программа строительства атомных подлодок принесёт огромную пользу в будущем. Функционер добавил, что этот проект станет «крупнейшим промышленным начинанием» в истории страны.

«Отказаться от этого Австралия позволить себе не может... Если говорить о нашей национальной безопасности, нашей национальной экономике, окупится каждый цент», — сказал Чалмерс.

Австралийская радиовещательная корпорация ABC сообщила, что всего власти страны до 2055 года планируют потратить до 368 млрд австралийских долларов ($245 млрд) на программу по созданию флота АПЛ.

Базы и подлодки

Ранее на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего президент Джо Байден, глава британского кабмина Риши Сунак и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве по строительству подводных лодок с двигателями на ядерных реакторах.

В рамках этих договорённостей Соединённые Штаты с 2033 года поставят австралийским ВМС три подлодки класса Virginia с силовыми установками производства компании General Dynamics. Кроме того, Австралия получит возможность дополнительно купить ещё две таких субмарины.

Энтони Альбанезе, Джо Байден и Риши Сунак

AP

© Stefan Rousseau/Pool

В то же время Великобритания и Австралия запустят строительство подводных лодок нового класса SSN AUKUS по британскому проекту с применением американских технологий. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce.

Соглашение также предусматривает, что американские и британские подлодки с 2027 года будут на ротационной основе базироваться на базе ВМС Стирлинг в Западной Австралии. Саму базу модернизируют, на что будет выделено 8 млрд австралийских долларов ($5,3 млрд).

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Ещё 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) будет потрачено на создание в Южной Австралии необходимой инфраструктуры для будущего строительства подводных лодок. Австралийское правительство отмечает, что для этого будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Комментируя соглашение, премьер страны Энтони Альбанезе заявил, что масштаб, сложность и экономическая значимость этих инвестиций «подобны созданию в послевоенный период австралийской автомобильной промышленности».

Джо Байден назвал новое соглашение частью обязательства по обеспечению «свободы и открытости» Индо-Тихоокеанского региона совместно с наиболее надёжными союзниками США. Со своей стороны, Риши Сунак подчеркнул, что три подводных флота будут совместно действовать в Атлантике и Тихом океане.

Лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании партнёрства AUKUS (названного по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке) в сентябре 2021 года. В рамках этого объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Опасный путь

На подписание нового соглашения об АПЛ для Австралии отреагировали в Китае. Напомним, что официальный Пекин рассматривает партнёрство Вашингтона, Лондона и Канберры как союз, направленный на сдерживание КНР.

После заключения договорённости официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил США, Великобританию и Австралию в «дальнейшем движении по опасному пути».

Он также отметил, что слова членов AUKUS о намерении соблюдать режим ядерного нераспространения не заслуживают доверия.

«Утверждения трёх стран о том, что они будут соблюдать самые высокие стандарты нераспространения ядерного оружия, являются абсолютным лицемерием», — цитирует Ван Вэньбиня РИА Новости.

Стоит добавить, что Джо Байден ранее заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

В российском МИД неоднократно подчёркивали, что передача Австралии технологий строительства АПЛ в рамках AUKUS фактически подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и создаёт предпосылки для появления в этой стране военной ядерной инфраструктуры.

Курс на конфликт



В разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что Австралия вкладывает огромные средства в закупку и строительство новых АПЛ, чтобы существенно повысить свои оперативные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Приобретение австралийцами атомных многоцелевых подводных лодок у США, а также строительство субмарин нового класса и увеличение расходов на оборону призваны повысить возможности ВМС Австралии до уровня, которым обладают США в Тихом океане», — рассказал эксперт.

По его словам, значительное наращивание и обновление подводного флота Австралией, которая до этого имела ограниченный военный потенциал и эксплуатировала дизель-электрические подлодки, направлены на усиление роли этой страны в сдерживании Китая в рамках AUKUS.

«Это партнёрство нацелено на повышение потенциала по сдерживанию Китая. Австралия — страна со значительным экономическим потенциалом и с выгодным географическим положением, но ограниченными военными возможностями и ограниченным потенциалом ВПК. Теперь в рамках AUKUS военно-промышленные возможности Австралии будут резко наращиваться для противостояния КНР», — заявил Кашин.

Американская подлодка класса Virginia

AFP

© US Navy / MC2 Jeff Atherton

Кроме строительства атомных подлодок для ВМС Австралии, планируется также нарастить в этой стране производство высокоточного оружия и других видов вооружений, рассказал Василий Кашин.

«Параллельно будет расширяться инфраструктура базирования американских кораблей и вообще американских сил в Австралии», — подчеркнул политолог, добавив, что формального превращения AUKUS в военный альянс не требуется, так как у США, Австралии и Новой Зеландии уже есть коллективный договор о безопасности ANZUS.

В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин также считает, что наращивание военных возможностей Австралии под эгидой США направлено на сдерживание КНР.

«Cоздание подводного флота Австралии направлено против Пекина. Канберра становится одним из важнейших партнёров США благодаря своей географии, принадлежности к англосфере, членству в разведывательном сообществе «Пять глаз». Безусловно, такие шаги Австралии по приобретению АПЛ повышают напряжённость в регионе. Кроме того, строительство АПЛ ляжет серьёзным бременем на экономику Австралии. Такого размера военный бюджет указывает, что страна готовится воевать», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что появление у Австралии атомных подводных лодок повлияет на баланс стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и является нарушением ДНЯО. Эксперт отметил, что США и Великобритания делают ставку на Австралию как одного из основных союзников в будущем противостоянии с Китаем.

«Очевидно, что Соединённые Штаты берут курс на подготовку конфликта. Вашингтон сам регулярно прощупывает ситуацию — в основном через Тайвань. Трудно сказать, когда такой конфликт может начаться, но мы видим, что США к нему активно готовятся, в том числе формируя такие альянсы, как AUKUS, и побуждая Австралию вкладываться в покупку и строительство новых АПЛ», — заключил эксперт.