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Подлодки США и Британии будут размещаться в Австралии с 2027 года

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Подлодки Военно-морских сил США и Великобритании будут размещаться в Австралии с 2027 года. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«В 2027 году мы разместим в Австралии ротационные силы, состоящие из подводных лодок США и Великобритании», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что эти ротационные силы будут называться «Запад».

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.

Также он сообщил, что Соединённые Штаты в 2030-х годах намерены поставить Австралии не менее трёх подводных лодок класса Virginia.

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