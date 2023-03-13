США, Британия и Австралия планируют разработать новую атомную подлодку
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Об этом заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.
Он назвал разработку новой подлодки окончательной целью трёхстороннего партнёрства AUKUS.
Также в американской администрации заявили, что США отправят Австралии не менее трёх подлодок класса Virginia в 2030-х годах.
В феврале генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки.