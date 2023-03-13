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США, Британия и Австралия планируют разработать новую атомную подлодку

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США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.
США, Британия и Австралия планируют разработать новую атомную подлодку
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал разработку новой подлодки окончательной целью трёхстороннего партнёрства AUKUS.

Также в американской администрации заявили, что США отправят Австралии не менее трёх подлодок класса Virginia в 2030-х годах.

В феврале генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки.

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