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ОСК: ВМФ пополнится атомными подлодками «Александр III» и «Красноярск» в 2023 году

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Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки.
ОСК: ВМФ пополнится атомными подлодками «Александр III» и «Красноярск» в 2023 году
  • РИА Новости

«Севмаш» набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдаёт заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», — заявил он в интервью РИА Новости.

В начале февраля стало известно, что модернизированные российские фрегаты проекта 22350М, которые в данный момент имеют корабельный зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», оснастят сверхдальнобойными зенитными управляемыми ракетами с дальностью поражения до 400 км.

7 февраля Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в 2023 году в боевой состав Военно-морского флота России.

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