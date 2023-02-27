ОСК: ВМФ пополнится атомными подлодками «Александр III» и «Красноярск» в 2023 году

Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки.

«Севмаш» набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдаёт заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», — заявил он в интервью РИА Новости.

В начале февраля стало известно, что модернизированные российские фрегаты проекта 22350М, которые в данный момент имеют корабельный зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», оснастят сверхдальнобойными зенитными управляемыми ракетами с дальностью поражения до 400 км.

7 февраля Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в 2023 году в боевой состав Военно-морского флота России.