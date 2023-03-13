Белый дом: США отправят Австралии не менее трёх подлодок класса Virginia в 2030-х годах
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«Поставки трёх подводных лодок класса Virginia из США в Австралию (состоятся. — RT) в течение 2030-х годов», — цитирует Салливана РИА Новости.
Он добавил, что поставки будут осуществляться с возможностью увеличения партии до пяти единиц при необходимости.
В ноябре прошлого года стало известно, что американская атомная подводная лодка «Миссисипи» прибыла на военную базу в Австралии.