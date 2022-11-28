Атомная подлодка США «Миссисипи» прибыла в Австралию на фоне партнёрства AUKUS

Американская атомная подводная лодка «Миссисипи» прибыла на военную базу в Австралии.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении министра обороны страны Ричарда Марлза.

«Пребывание в Западной Австралии предоставит тем, кто находится на борту, очень необходимую передышку, пока они продолжают обеспечивать безопасность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил он.

Ранее российский посол в Японии Михаил Галузин отметил, что расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вызывает озабоченность России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нацеленность военного блока AUKUS развивать атомный подводный флот создаёт условия подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).