Посол Галузин: расширение деятельности НАТО в АТР вызывает озабоченность

Расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вызывает озабоченность России, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин.

«Там, где появляется НАТО, — там хаос, разрушения, нестабильность, а зачастую и всплески международного терроризма», — цитирует его РИА Новости.

Галузин отметил, что по этой причине он озабочен линией США на формирование в АТР «объединений малой геометрии во главе с самими собой».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его.

Также Лавров заявил о попытках завлечь в блок AUKUS Новую Зеландию, Канаду и Японию.