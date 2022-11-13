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Лавров заявил о попытках США и НАТО освоить и милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его.
Лавров заявил о попытках США и НАТО освоить и милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион
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«Это пространство (АТР. — RT) сейчас пытаются освоить США, их союзники и Североатлантический альянс», — сказал он.

Лавров добавил, что западные страны, которые не открыты для всех желающих, выдвинули концепцию Индо-Тихоокеанской стратегии.

Целью этой концепции является сдерживание интересов Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул министр.

Также Лавров заявил о попытках завлечь в блок AUKUS Новую Зеландию, Канаду и Японию.

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