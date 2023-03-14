МИД КНР назвал лицемерием заявления AUKUS о намерении соблюдать ядерное нераспространение

Заявления стран партнёрства AUKUS о том, что они будут соблюдать стандарты нераспространения ядерного оружия, являются абсолютным лицемерием.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Утверждения трёх стран о том, что они будут соблюдать самые высокие стандарты нераспространения ядерного оружия, являются абсолютным лицемерием», — цитирует его РИА Новости.

Вэньбинь отметил, что трёхстороннее партнёрство AUKUS спровоцирует гонку вооружений, будет подрывать международный режим нераспространения ядерного оружия и нанесёт ущерб региональному миру и стабильности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.