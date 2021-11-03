«Обозначить свою позицию»: как Париж вновь обвиняет Канберру во лжи из-за контракта на строительство подлодок

Власти Австралии преднамеренно обманули Францию при одностороннем расторжении контракта на строительство 12 подлодок класса Attack. Об этом заявил посол Франции в Канберре Жан-Пьер Тебо. По его словам, австралийские власти продолжали подписывать совместные документы о важности контракта, уже намереваясь его расторгнуть. Ранее президент Пятой республики Эммануэль Макрон обвинил австралийского премьера Скотта Моррисона во лжи из-за разорванного контракта на строительство субмарин. Эксперты отмечают, что Париж старается не дать спустить этот вопрос на тормозах и пытается любыми способами сгладить репутационные потери от денонсации соглашения.

Правительство Австралии преднамеренно обмануло Францию при одностороннем расторжении контракта на строительство подводных лодок класса Attack. Об этом заявил французский посол в Австралии Жан-Пьер Тебо.

«Этот обман был преднамеренным. Поскольку на кону стояла не просто поставка подводных лодок, а нечто гораздо большее, поскольку это было общее соглашение, касающееся суверенитета и скреплённое передачей сверхсекретных данных, произошедшее оказалось ударом в спину», — сказал Тебо, выступая перед представителями австралийских СМИ в Канберре.

По словам французского дипломата, это подтверждается тем, что 30 августа 2021 года — за две недели до того, как Австралия объявила об отказе от контракта, — глава МИД Австралии Марис Пейн подписала с французским коллегой коммюнике, в котором подчёркивалась важность соглашения с Францией о строительстве подводных лодок.

Подписание коммюнике говорит о том, что власти Австралии намеренно держали французскую сторону в неведении, уже зная, что сделка по подлодкам Attack находится под вопросом, отметил Тебо.

«Согласитесь ли вы подписать подобное совместное коммюнике, если есть хоть малейшие сомнения в таком важнейшем аспекте, как официальная основа нашего сотрудничества? Возможно, на Марсе. Но не на нашей планете», — заявил Тебо.

«Очень тревожный сигнал»

Жан-Пьер Тебо также раскритиковал обнародование австралийскими СМИ переписки премьера Австралии Скотта Моррисона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Газета The Australian опубликовала текстовое сообщение французского лидера, которое якобы доказывало, что Париж был осведомлён о грядущей отмене контракта.

В нём Макрон спрашивал Моррисона, ожидать ли ему «хороших или плохих новостей» относительно подводных лодок. Это сообщение якобы было отправлено за 48 часов до того, как Австралия объявила об отказе от соглашения.

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Французский дипломат раскритиковал публикацию и заявил, что появление сообщения Макрона в печати также ставит под вопрос статус отношений Парижа и Канберры.

«Возможно, это как раз подтверждает тот факт, что в качестве союзников нас никогда не воспринимали», — подчеркнул Тебо.

Он также отметил, что инцидент должен стать предупреждением для других стран, ведущих дела с Австралией.

«Кроме того, это очень тревожный сигнал всем главам государств: остерегайтесь, в Австралии будут происходить утечки, и то, что вы в конфиденциальном порядке скажете своим партнёрам, в конечном счёте будет однажды использовано против вас», — сказал дипломат.

Стоит отметить, что выдержка из переписки Моррисона и Макрона была опубликована в СМИ вскоре после того, как президент Франции обвинил австралийского премьера во лжи. Так, 31 октября на полях саммита G20 один из журналистов спросил Макрона, думает ли он, что Моррисон солгал ему. На это французский лидер заявил, что «не думает, а знает».

В свою очередь, Моррисон после публикации сообщения из переписки Макрона заявил, что считает вопрос исчерпанным.

«Обвинения прозвучали, а затем были опровергнуты. Теперь нам следует двигаться дальше», — заявил журналистам австралийский премьер.

Ненужные подлодки

Напомним, что кризис в отношениях между Парижем и Канберрой возник после создания 15 сентября стратегического оборонного партнёрства между Австралией, Великобританией и США — AUKUS.

Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что его страна отказывается от контракта с французской кораблестроительной компанией Naval Group на поставку 12 подлодок стоимостью $66 млрд. Этот контракт должен был стать самым дорогим в истории австралийского военно-морского флота. Французские СМИ называли его «контрактом века».

Моррисон пояснил, что, когда Австралия заключала контракт с французской стороной в 2016 году, у его страны не было возможности строить и эксплуатировать атомные подлодки. Однако с изменением ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе наличие у Австралии АПЛ стало стратегической необходимостью и было принято решение отказаться от приобретения французских неатомных подлодок класса Attack.

Премьер Австралии Скотт Моррисон

© REUTERS/Evelyn Hockstein

Технологии, необходимые для строительства Австралией собственных АПЛ, ей в рамках нового партнёрства передадут США и Великобритания, сообщил тогда Моррисон.

Денонсация масштабного соглашения вызвала крайне негативную реакцию в Париже. Французская сторона отозвала для консультаций своих послов из США и Австралии, а глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна пересмотрит отношения с Вашингтоном и Канберрой.

Подводные лодки класса Attack должны были заменить в ВМФ Австралии дизель-электрические субмарины класса Collins. По планам оборонного ведомства страны, они должны были поступить на вооружение в начале 2030-х годов и оставаться в строю до 2050-х.

Класс Attack представляет собой неатомную модификацию французских подлодок Suffren (также известных как Barracuda). Кроме них, Минобороны рассматривало в качестве перспективных вариантов немецкие подлодки Type 216 конструкции ThyssenKrupp Marine Systems и японские субмарины класса Soryu.

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Несмотря на то что контракт между Парижем и Канберрой был заключён ещё в 2016 году, ни одна из подлодок по нему так и не была заложена. В марте этого года Минобороны Австралии и Naval Group достигли нового соглашения, по которому закладка головного корабля проекта HMS Attack должна была состояться в 2023 году.

В австралийских СМИ контракт с французской Naval Group критиковали за чрезмерную стоимость, а также обращали внимание на то, что ко времени вхождения в состав ВМФ страны субмарины устареют.

Эту позицию снова озвучил и Скотт Моррисон, который накануне заявил, что его правительство было вынуждено искать альтернативу соглашению с Naval Group, поскольку этот контракт имел очень серьёзные проблемы, связанные с задержками в его реализации и возросшими затратами.

Французский посол Жан-Пьер Тебо отверг обвинения Моррисона и заявил, что таким образом австралийская сторона пытается оправдать своё поведение.

«Удар по авторитету»

Заявления посла Франции и новые обвинения в адрес Австралии говорят о том, что Париж не даст замять эту ситуацию, подчеркнул в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Франция не даст спустить этот вопрос на тормозах. Все прекрасно понимают, что здесь дело не только в потере более чем $60 млрд, но и в утрате доверия между странами Запада. Данный шаг зачёркивает всё то, что было сделано США для продвижения НАТО, для продвижения их интересов в большой Европе. Они показывают, что национальные интересы англосферы важнее, чем остальные союзники», — прокомментировал ситуацию эксперт.

На этом фоне НАТО становится фактически условной организацией, отметил Сергей Судаков.

Гавань Сиднея

© REUTERS/Daniel Munoz

«Сегодня, если нам выгодно, мы являемся членами НАТО и выполняем пятую статью о взаимной защите, если завтра нам невыгодно — мы создаём свои собственные союзы. Во Франции понимают, что если сейчас не поднимать этот вопрос и не разогревать его, то в дальнейшем это скажется на стабильности всей системы безопасности Запада», — подчеркнул политолог.

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, ситуация с односторонним отказом Австралии от подлодок Attack нанесла серьёзный ущерб репутации Парижа.

«На сегодняшний день Франция понимает, что это серьёзный удар по её авторитету в Евросоюзе и НАТО. Заявление посла Франции в Австралии говорит о том, что сейчас в Париже осознают, что нужно выкарабкиваться из этой ямы и обозначить свою позицию: Францию подставили, а она по-прежнему в состоянии выполнять дорогостоящие контракты на очень высоком уровне», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, решение Австралии ударило и по экономике Франции, которой в условиях пандемии необходимы крупные промышленные контракты, добавил Андрей Кошкин.

Данная ситуация в очередной раз показала, что США и их союзники по англосфере не считаются с интересами своих региональных партнёров, если они каким-либо образом не совпадают с их собственными, отметил эксперт.

«Теперь европейцы знают, как ведут себя члены англосферы ради своей выгоды, и видят, что никакие контракты для них не являются обязывающими», — заключил политолог.