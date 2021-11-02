Премьер Австралии объяснил причины разрыва контракта о подлодках с Францией

Главной причиной расторжения контракта на строительство дизельных подлодок с Францией стали большие задержки по выполнению обязательств в рамках соглашений, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Контракт, который мы заключили с Naval, имел очень серьёзные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств... с задержками в реализации проекта и, конечно же, с затратами», — цитирует австралийского премьера ТАСС.

Моррисон добавил, что инициатива по решению о разрыве контракта с Naval Group и строительстве атомных подлодок по американской технологии в рамках AUKUS принадлежит Австралии, а не партнёрам.

«Соединённые Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», — подчеркнул он.

Политик отметил, что из-за частых задержек французские подлодки были бы к моменту спуска на воду устаревшими — теоретически, первая субмарина коснулась бы воды в 2038 году.

«То есть она бы устарела уже в ту минуту», — сказал премьер-министр.

Отношения Франции с Австралией, а также с США и Великобританией обострились после того, как эти три англосаксонские страны 15 сентября объявили о создании оборонного партнёрства AUKUS и Вашингтон пообещал Канберре передать технологии для строительства собственных атомных подводных лодок.

На этом фоне австралийская сторона заявила о своём решении расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Париж посчитал этот шаг предательством со стороны своих союзников, назвав это «ударом в спину».