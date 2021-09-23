Ле Дриан заявил Блинкену, что выход из кризиса между Францией и США потребует времени
- Reuters
Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Он (Ле Дриан. — RT) напомнил, что первый шаг был сделан во время телефонного разговора двух президентов, но отметил, что выход из кризиса между двумя странами потребует времени и действий», — говорится в коммюнике французского МИД.
Ранее США и Франция договорились начать процесс углублённых консультаций для достижения общих целей, этот вопрос обсудили президенты двух стран Джо Байден и Эммануэль Макрон.
20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.
Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.