Ле Дриан заявил Блинкену, что выход из кризиса между Францией и США потребует времени

Урегулирование кризиса между Вашингтоном и Парижем, возникшего после создания Австралией, Великобританией и США нового партнёрства в сфере безопасности, потребует времени, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с госсекретарём Энтони Блинкеном.

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Он (Ле Дриан. — RT) напомнил, что первый шаг был сделан во время телефонного разговора двух президентов, но отметил, что выход из кризиса между двумя странами потребует времени и действий», — говорится в коммюнике французского МИД.

Ранее США и Франция договорились начать процесс углублённых консультаций для достижения общих целей, этот вопрос обсудили президенты двух стран Джо Байден и Эммануэль Макрон.

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.