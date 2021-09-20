США не откажутся от договорённости по атомным подлодкам в рамках AUKUS из-за Франции
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Отмечается, что во время брифинга, который транслировался на странице Белого Дома на YouTube, она ответила отрицательно на вопрос журналиста, не планируют ли США выходить из партнёрства AUKUS из-за недовольства Францией.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group.
В свою очередь, французское посольство заявило, что США не уведомили Францию о намерении заключить с Австралией соглашение о передаче технологий создания атомных подводных лодок, после которого Канберра разорвала контракт с Парижем о поставке французских субмарин.