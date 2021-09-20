США не откажутся от договорённости по атомным подлодкам в рамках AUKUS из-за Франции

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства США, Великобритании и Австралии (AUKUS), несмотря на реакцию Франции.

Отмечается, что во время брифинга, который транслировался на странице Белого Дома на YouTube, она ответила отрицательно на вопрос журналиста, не планируют ли США выходить из партнёрства AUKUS из-за недовольства Францией.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group.

В свою очередь, французское посольство заявило, что США не уведомили Францию о намерении заключить с Австралией соглашение о передаче технологий создания атомных подводных лодок, после которого Канберра разорвала контракт с Парижем о поставке французских субмарин.