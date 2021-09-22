Макрон и Байден договорились начать углублённые консультации между Францией и США
- Reuters
«Лидеры двух стран решили начать процесс углублённых консультаций, направленных на создание условий для укрепления доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей», — говорится в сообщении американской администрации.
Как уточняется, в конце октября Байден и Макрон планируют встретиться в Европе, чтобы сохранить динамику процесса.
20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.
Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.