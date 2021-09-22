Макрон и Байден договорились начать углублённые консультации между Францией и США

США и Франция договорились начать процесс углублённых консультаций для достижения общих целей, этот вопрос обсудили президенты двух стран Джо Байден и Эммануэль Макрон, сообщил Белый дом.

«Лидеры двух стран решили начать процесс углублённых консультаций, направленных на создание условий для укрепления доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей», — говорится в сообщении американской администрации.

Как уточняется, в конце октября Байден и Макрон планируют встретиться в Европе, чтобы сохранить динамику процесса.

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.