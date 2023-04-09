Госдеп: у США достаточно ресурсов для поддержания мира в Тайваньском проливе

США обладают достаточным объёмом средств для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил представитель Госдепа.

«Мы уверены, что у нас достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности», — цитирует ТАСС представителя.

Он отметил, что каналы связи США и КНР остаются открытыми, и Вашингтон всегда призывал к сдержанности.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И заявил, что военные учения ВС КНР вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета Китая.

6 апреля тайваньское издание Liberty Times сообщило, что авианосец ВМС Народно-освободительной армии КНР «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и находился в 370 км к востоку от южной части Тайваня.