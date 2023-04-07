«Итоги расследований будут отфильтрованы»: прокуратура Швеции не может назвать виновников терактов на «Северных потоках»

В Швеции заявили, что виновников подрыва «Северных потоков» будет сложно установить. С таким утверждением выступил окружной прокурор Матс Люнгквист, подчеркнув, что найти ответственных будет непросто. Он добавил, что масса предположений относительно случившегося не влияет на ход расследования, которое опирается на «факты и данные, полученные в результате анализов, осмотров места преступления и взаимодействия с властями Швеции и других стран». Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес указал, что из-за своей лояльности Вашингтону ЕС не продемонстрировал никакой искренней заинтересованности в раскрытии правды о диверсии на трубопроводах. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что итоги расследования подрывов трубопроводов «будут очень сильно отфильтрованы», поскольку коллективный Запад в данной ситуации стремится выгородить США и дискредитировать Россию.

В прокуратуре Швеции сообщили, что виновники подрыва «Северных потоков» якобы неясны и найти их будет непросто.

«Мы сейчас проводим ряд конкретных следственных мероприятий. Мы работаем беспристрастно и тщательно и ничего не оставляем на волю случая. Мы надеемся, что нам удастся установить виновного в этом преступлении, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства», — цитирует пресс-служба ведомства шведского окружного прокурора Матса Люнгквиста, который ведёт предварительное следствие взрывов на «Северных потоках».

Само расследование он называет сложным, а дело — нелёгким для изучения.

«Есть масса различной информации и сообщений о диверсиях на газопроводах. Очевидно, что происшествие стало поводом для различных попыток влияния. Эти предположения не влияют на предварительное расследование, которое опирается на факты и данные, полученные в результате анализов, осмотров места преступления и взаимодействия с властями Швеции и других стран», — рассказал Люнгквист.

Впрочем, позднее прокурор признал, что основная версия в рамках расследования произошедшего на «Северных потоках» сводится к тому, что за диверсией стоит некий государственный актор.

«Мы ничего не исключаем, но, безусловно, основной наш сценарий, учитывая все обстоятельства, — что за этим прямо или по крайней мере косвенно стоит государственный субъект», — приводит слова Люнгквиста Reuters.

Как говорится в сообщении шведской прокуратуры, ранее следствие смогло установить, что речь идёт «о серьёзном саботаже» на «Северных потоках».

«Анализ улик, изъятых во время осмотров места преступления, выявил следы взрывчатых веществ на нескольких посторонних предметах», — напомнили в ведомстве.

Стокгольм

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Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что в Евросоюзе, в который входит также Швеция, не желают открыто расследовать теракт на «Северных потоках» из-за лояльности Вашингтону.

«Потрясает то, что ЕС не продемонстрировал никакой искренней заинтересованности в раскрытии правды о диверсии на «Северных потоках», и это полностью изобличает то, как мы раболепствуем перед американской империей и опосредованной войной, ведущейся США и НАТО на Украине. Такая несамостоятельность ЕС не идёт на пользу европейским гражданам», — написал он 5 апреля на своей странице в Twitter.

«Не говорить о «Северном потоке»

О том, что Запад не стремится установить истину в ходе расследования диверсии на «Северных потоках», говорится и в материале американской газеты The Washington Post. Как сообщает издание, «при всей интриге» вокруг того, кто взорвал трубопроводы, «некоторые западные должностные лица не горят желанием это выяснять».

«По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, на собраниях лиц, формирующих политику Европы и НАТО, должностные лица следуют правилу «Не говорить о «Северном потоке». Лидеры не видят особой пользы в том, чтобы копнуть слишком глубоко и найти неудобный ответ, сказал дипломат, отражая настроения ряда коллег из других стран, которые говорили, что предпочли бы не иметь дела с вероятностью того, что к этому причастны Украина или союзники», — отмечается в статье WP, опубликованной на этой неделе.

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Издание пишет, что западные чиновники не желают озвучивать подозрения, «рискующие случайно разозлить дружественное государство», которое могло быть причастно к подрыву «Северных потоков».

Собеседник издания сравнил ситуацию с «трупом на семейной встрече», когда все видят, что там лежит тело, но делают вид, что всё в порядке.

Публикацию этого материала The Washington Post оценили в МИД РФ, отметив, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям.

«Мы проводим собственное расследование, во-первых. Во-вторых, мы будем добиваться прозрачности в отношении трёх расследований, которые ведутся властями Германии, Швеции и Дании», — заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о возможной причастности США и Норвегии к подрыву «Северных потоков». Москва считает такие выводы верными. Как заявил президент России Владимир Путин, он согласен с информацией Херша о том, что за атакой на трубопроводы стоят спецслужбы США. По мнению российского лидера, правды о произошедшем будет трудно добиться, но когда-нибудь она вскроется.

«Немного походить на правду»

Как отмечают эксперты, заявления шведского прокурора на фоне текущего геополитического контекста свидетельствуют о том, что коллективный Запад стремится выгородить США, затянув расследование инцидента на «Северных потоках».

«С учётом того, что Россия не допущена к выяснению истинных причин теракта, итоги расследований будут очень сильно отфильтрованы. Сейчас же история с «Северными потоками» вошла в категорию долгоиграющих в международной повестке, её продолжат муссировать. И заявление шведского прокурора о том, что виновных якобы будет найти непросто, полностью укладывается на эту канву», — констатировал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT назвал заявление шведского прокурора «крайне расплывчатым».

«Он фактически признаёт, что, скорее всего, виновные в ходе расследования названы не будут. Хотя есть много и косвенных улик, и журналистское расследование, прямо говорящее о причастности США, которым всё это было выгодно. Но складывается ощущение, что у шведских правоохранителей нет карт-бланша на установление реальных виновных», — рассуждает аналитик.

Nord Stream 2

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© Stefan Sauer/picture alliance

Впрочем, по мнению Камкина, Соединённые Штаты будут и дальше отрицать свою причастность к диверсии на «Северных потоках» и прилагать максимум усилий для сокрытия истины.

«Вашингтон не намерен брать на себя ответственность за произошедшее. Ведь в противном случае США стали бы государственным террористом международного масштаба», — подчеркнул аналитик.

При этом Камкин полагает, что Швеция, Дания и Германия опасаются вести открытое расследование, поскольку таким образом «могут выйти на след своего союзника — Соединённых Штатов».

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«Если бы эти страны говорили начистоту, им пришлось бы признать отсутствие государственного суверенитета. Своим бездействием они допустили акт международного терроризма против объектов международной энергетической инфраструктуры. При таком раскладе расследование сильно затянется, а виновных не назовут как минимум до тех пор, пока не сменится американская администрация», — уверен эксперт.

Семибратов указал, что в число стран, ведущих расследование взрывов на газопроводах, входят только лояльные США государства, поэтому объективность их работы под большим вопросом.

«Итоги расследования будут зависеть от информационной составляющей: им нужно выдать результат, который будет хоть немного походить на правду, — это первое. И второе: они станут принимать к рассмотрению лишь те версии, которые в той или иной степени дискредитируют Россию. Таким образом, не только Вашингтон, но и все страны, фигурирующие в этой истории, будут пытаться сделать всё, чтобы истина об участии США в терактах никогда не вскрылась», — считает аналитик.

При этом Семибратов отметил, что без непосредственного участия российских специалистов разобраться в произошедшем на «Северных потоках» довольно сложно.

«Россия проводит собственное расследование, но её возможности ограничены. Здесь остаётся лишь уповать на дипломатию, но Запад уже продемонстрировал, что на дипломатическом пути он не просто не будет содействовать российскому расследованию, а, наоборот, намерен мешать ему», — заключил эксперт.