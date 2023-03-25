«Ощутимые последствия»: почему в ФРГ заявили о проблемах из-за отказа от закупок российского газа

Американский сжиженный природный газ, который импортирует ФРГ, оказался дороже и хуже российских энергоносителей. Об этом заявил депутат бундестага Андрей Хунко. По его словам, более дорогой газ из США стал проблемой для немецкой промышленности, так как экономическая модель Германии долгие годы строилась на возможности закупать по выгодной цене энергоносители из РФ. Хунко добавил, что после взрывов на «Северных потоках» у Берлина больше нет возможности выбирать, какой газ дешевле и безопаснее с точки зрения экологии. По словам аналитиков, политически мотивированный отказ Германии от закупок российского газа свёл на нет основное конкурентное преимущество экономики страны. Кроме того, как указывают аналитики, ФРГ, активно импортирующая сейчас американский СПГ, таким образом попала в ещё большую зависимость от США.

Импортируемый Германией американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался гораздо дороже и хуже российских энергоносителей. Об этом заявил депутат бундестага Андрей Хунко.

«Сейчас большие объёмы газа — сжиженного природного газа — поставляются нам из США, и этот газ значительно более дорогой и вредный с экологической точки зрения (чем российский. — RT)», — сказал политик в интервью китайской газете Global Times.

Он добавил, что диверсия на «Северном потоке» лишила ФРГ возможности использовать газ из РФ.

«Теперь из-за диверсии эти варианты не могут быть задействованы. Раньше решение о том, использовать или не использовать (российский. — RT) газ, было сопряжено с политическим давлением. Однако сейчас для использования газа нет инфраструктуры. Вот в чём состоят наиболее ощутимые последствия», — говорит депутат.

В результате, по словам Хунко, «зависимость от российского газа сейчас превратилась в зависимость от американского, что также является проблемой».

«У Германии нет возможности выбирать, чей газ лучше, дешевле и безопаснее в экологическом плане. Этот вариант был сведён на нет», — констатировал депутат.

По его мнению, атаки на ветки газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно охарактеризовать как экономическую войну не только против Германии, но и против всего ЕС. С точки зрения Хунко, наибольшую выгоду от подрыва трубопроводов получили страны, поставляющие газ в Германию, — главным образом США.

Последствия взрыва на ветках газопроводов «Северный поток»

globallookpress.com

© The Swedish Coast Guard/XinHua

Хунко также полагает, что импорт ФРГ более дорогого американского газа представляет проблему не только для населения, но и для немецкой промышленности. Как пояснил депутат, немецкая экономическая модель во многом базировалась на низких ценах на энергоносители, высококвалифицированной рабочей силе и экспорте. Теперь же, когда цены на энергоносители растут, крупным компаниям уже не так выгодно оставаться в Германии, и многие из них уходят в США.

Огромный стресс для ФРГ

Напомним, после начала СВО Германия и ЕС объявили о намерении избавиться от «зависимости» от российских энергоресурсов.

В марте этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. По его словам, Берлин добился этого путём увеличения объёмов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительство новых портов на северном побережье Германии.

Шольц также подчеркнул, что немецкая экономика якобы с лёгкостью пережила отказ от российского топлива.

Олаф Шольц

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Впрочем, через несколько дней после этого заявления помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис всё же признал, что отказ от газа из России стал для Германии огромным стрессом и заменить этот энергоноситель было очень сложно.

Стоит отметить, что для преодоления дефицита газа, помимо указанных Шольцем мер, ФРГ пришлось также вводить жёсткие правила экономии потребления голубого топлива.

Как отмечает немецкий телеканал ZDF, в настоящий момент большую часть газа Германия закупает у Норвегии, Нидерландов и Бельгии.

При этом Норвегия сама производит топливо, а в Бельгии и Нидерландах расположены крупные порты с терминалами для приёма СПГ, откуда он по трубопроводам поступает в ФРГ.

Кроме этого, по данным немецкой телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk (NDR), ФРГ развивает собственную инфраструктуру для приёма СПГ, в том числе американского. Так, в конце 2022 года в немецком городе Вильгельмсхафен открылся первый в стране плавучий терминал для приёма сжиженного природного газа.

А в январе 2023 года в Лубмине был введён в эксплуатацию ещё один СПГ-терминал. Аналогичные объекты планируется открыть в Брунсбюттеле и Штаде. Кроме того, будут расширяться мощности в Вильгельмсхафене и Лубмине.

Как отмечает NDR, когда все терминалы будут введены в эксплуатацию к концу 2023 года, их общая мощность составит около 30 млрд куб. м природного газа.

Судя по данным Reuters, СПГ стал доминировать и в общей структуре импорта газа в Европу. Преобладавший ранее на европейском рынке трубопроводный газ (из России, Норвегии и Африки) в последние месяцы 2022 года стал занимать меньше половины от общего объёма закупаемого Европой голубого топлива.

При этом, как пишет агентство, более половины европейских закупок СПГ приходится на США.

«Обладала конкурентным преимуществом»

Аналитики со своей стороны напоминают, что политически мотивированный отказ Германии от импорта российского газа ожидаемо привёл не только к вынужденным закупкам дорогого американского СПГ, но и к росту сопутствующих расходов — прежде всего на строительство необходимой инфраструктуры.

«Немцы уже вложились в плавучие СПГ терминалы, и теперь в ближайшие 5—10 лет им придётся строить ещё и наземные терминалы, чтобы получать газ морским транспортом. Раньше Германия могла спокойно покупать самый выгодный для неё российский газ, теперь же у неё нет такой возможности», — отметил в разговоре с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Открытие терминала СПГ в Лубмине

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Как в свою очередь указывает эксперт по энергетике Денис Кириллов, европейцы теперь вынуждены оплачивать не только американский СПГ, который сам по себе дороже российского природного газа, но и логистические издержки, которые составляют «немалую долю его цены». В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что после диверсии на «Северных потоках» Берлин оказался в заведомо невыгодном положении.

«Представьте себе, что вы едете на автомобиле и у вас была возможность заправиться на 100 заправках, а теперь доступна всего одна АЗС. Вот в такой ситуации и оказалась Германия, которая раньше могла выбирать оптимальный для себя газ и по цене, и по качеству, и по стоимости доставки», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, надёжность поставок топлива по трубопроводу выше, чем закупки СПГ.

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«Может случиться, например, так, что цены на сжиженный газ в Азии вырастут и все объёмы СПГ пойдут туда — тогда в Европе возникнет дефицит. Ведь американцам без разницы, куда поставлять свой газ», — рассуждает Кириллов.

Специалист также усомнился в том, что ФРГ удалось стать полностью независимой от импорта российских энергоресурсов, так как топливо из РФ всё равно продолжает поступать на европейский рынок через третьи страны.

В свою очередь, Игорь Юшков напомнил, что сотрудничество РФ и ФРГ в энергетике длилось не одно десятилетие и носило взаимовыгодный характер.

«Теперь же всё это уничтожено благодаря усилиям немецких властей. Конечно, в ФРГ бизнес хватается за голову. Более 50 лет немецкая экономика обладала конкурентным преимуществом, так как у соседей ФРГ не было таких скидок на газ, какие были у немцев. Благодаря выгодному российскому газу у них есть сейчас и мощная химическая промышленность, и развитая экономика в целом», — говорит аналитик.

При этом он отметил, что все утверждения о некой «энергозависимости» от РФ беспочвенны, поскольку, декларируя избавление от российского газа, ФРГ, по сути, попадает в зависимость от других поставщиков.