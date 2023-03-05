Шольц: Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — цитирует его ТАСС.

Шольц отметил, что Берлин добился этого путём увеличения объёмов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительство новых портов на северном побережье Германии.

Шольц также подчеркнул, что немецкая экономика «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа.

Ранее Bloomberg сообщал, что ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ из-за отказа от российского газа.

Как сообщает новостной портал редакционной сети Германии RND, введение ценового потолка на российские нефтепродукты создаёт угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии.