Узнать больше

Шольц: Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.
Шольц: Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — цитирует его ТАСС.

Шольц отметил, что Берлин добился этого путём увеличения объёмов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительство новых портов на северном побережье Германии.

Шольц также подчеркнул, что немецкая экономика «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа.

Ранее Bloomberg сообщал, что ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ из-за отказа от российского газа.

Как сообщает новостной портал редакционной сети Германии RND, введение ценового потолка на российские нефтепродукты создаёт угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить