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Шольц: Германия «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа

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Немецкая экономика «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа, заявил в интервью телеканалу CNN канцлер Олаф Шольц.
Шольц: Германия «с лёгкостью» пережила отказ от российского газа
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«Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с лёгкостью переживём ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы», — цитирует его РИА Новости.

Он заявил, что прекращение газовых поставок не привело ни к дефициту энергоносителей, ни к экономическому кризису, ни к социальной нестабильности.

Ранее Bloomberg сообщал, что ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ из-за отказа от российского газа.

Как сообщает новостной портал редакционной сети Германии RND, введение ценового потолка на российские нефтепродукты создаёт угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии.

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