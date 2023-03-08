Помощник канцлера ФРГ: отказ от российского газа стал огромным стрессом для страны

Отказ от газа из России стал для Германии огромным стрессом, заменить его было очень сложно, заявил помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Нет, это было огромным стрессом. Более половины объёмов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — приводит РИА Новости слова Кукиса на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от газа из России не остались без последствий.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

В конце февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюз подсел на «дорогой наркотик» — американский газ, теперь испытывает рекордную инфляцию.