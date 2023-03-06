Узнать больше

Глава Минэкономики ФРГ признал, что отказ от российского газа не прошёл без последствий

Короткая ссылка
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от газа из России не остались без последствий.
Глава Минэкономики ФРГ признал, что отказ от российского газа не прошёл без последствий
  • РИА Новости

Как информирует ТАСС, по его словам, поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения страны.

Хабек назвал «гигантским достижением» сохранение энергоснабжения Германии на фоне отказа от топлива из России.

«Всё это не осталось без последствий. Я напомню о дискуссиях и дебатах, которые у нас были в прошлом году», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

В конце февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюз подсел на «дорогой наркотик» — американский газ, теперь испытывает рекордную инфляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить