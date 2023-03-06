Глава Минэкономики ФРГ признал, что отказ от российского газа не прошёл без последствий

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от газа из России не остались без последствий.

Как информирует ТАСС, по его словам, поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения страны.

Хабек назвал «гигантским достижением» сохранение энергоснабжения Германии на фоне отказа от топлива из России.

«Всё это не осталось без последствий. Я напомню о дискуссиях и дебатах, которые у нас были в прошлом году», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России.

В конце февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюз подсел на «дорогой наркотик» — американский газ, теперь испытывает рекордную инфляцию.