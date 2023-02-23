Небензя: ЕС подсел на «тяжёлый наркотик» в виде газа из США и теперь страдает от инфляции
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Его слова приводит ТАСС.
«За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП объединённой Европы застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с «российской газовой иглы», ЕС подсел на «тяжёлые наркотики» — дорогой американский сжиженный природный газ», — сказал дипломат.
Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.