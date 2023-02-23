Евросоюз подсел на «дорогой наркотик» — американский газ, теперь ЕС испытывает рекордную инфляцию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Его слова приводит ТАСС.

«За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП объединённой Европы застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с «российской газовой иглы», ЕС подсел на «тяжёлые наркотики» — дорогой американский сжиженный природный газ», — сказал дипломат.

Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.