«Замаскировать реальность»: соответствуют ли действительности слова главы ЕК о роли США в «ликвидации энергозависимости»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила главу Белого дома Джо Байдена за помощь в «избавлении ЕС от зависимости» от поставок российских энергоресурсов. По её словам, США «чрезвычайно помогли» Евросоюзу пережить энергетический кризис, поставляя большие объёмы СПГ. В свою очередь, Байден заявил, что Вашингтон поддержал энергобезопасность Европы. Впрочем, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони признал, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а в будущем ЕК не исключает возникновения дефицита в поставках газа. По мнению экспертов, заявление фон дер Ляйен — это «попытка замаскировать суровую реальность», связанную со сложностями замещения объёмов российского газа в ЕС.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Джо Байденом поблагодарила Вашингтон за помощь в ликвидации энергозависимости от России.

«Вы чрезвычайно помогли нам, когда мы хотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Вы чрезвычайно помогли нам, поставляя большие объёмы СПГ, помогли нам пережить энергетический кризис», — заявила фон дер Ляйен.

Байден, со своей стороны, выступил с утверждением, что своими действиями Соединённые Штаты якобы поддержали энергобезопасность Европы.

«Шаги, которые США и ЕС предпринимают в последние годы, укрепляют энергетическую безопасность, нашу экономическую безопасность и, я бы даже сказал, нашу национальную безопасность», — заявил он.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты поставили ЕС в два раза больше сжиженного природного газа, «чем ожидали». Однако о каких именно объёмах СПГ идёт речь, Байден не уточнил.

По итогам двусторонней встречи на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление президента США и главы ЕК. Согласно документу, стороны договорились продолжать сотрудничество «для продвижения энергетической безопасности и стабильности в Европе» посредством диверсификации источников энергии, снижения энергопотребления и уменьшения «зависимости Европы от ископаемых видов топлива».

«Отмечаем значительные усилия Европы по диверсификации её запасов энергоносителей и ускорению энергетического перехода, что помогает ограничить воздействие глобального энергетического кризиса на Европу», — отмечается в сообщении.

Впрочем, ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони признал, что Еврокомиссия допускает возникновение дефицита в поставках газа, а потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими тратами на энергию.

Еврокомиссия

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«Цены на энергоносители по-прежнему значительно превышают показатели последних лет и могут оставаться нестабильными, а в ближайшие месяцы может вновь возникнуть дефицит поставок. Именно поэтому не позднее конца текущего квартала мы намерены ввести в действие инструмент совместных закупок», — сообщил Джентилони.

Путь отказа от российских энергоресурсов

Напомним, решение как можно скорее ликвидировать зависимость Евросоюза от импорта российских энергоресурсов было принято лидерами стран ЕС на саммите в Версале год назад. После этого Брюссель ввёл целый ряд санкционных пакетов против Москвы, вводящих эмбарго на поставки разного рода источников энергии из РФ, включая уголь и другие твёрдые ископаемые виды топлива, сырую нефть и ряд нефтепродуктов. Кроме того, страны Евросоюза утвердили потолок цен на газ — €180 за МВт·ч.

Параллельно действиям, направленным на избавление, как говорят в ЕС, от энергозависимости от России, Брюссель приступил к поиску альтернативных источников поставки топлива. В частности, предполагалось, что одним из основных поставщиков СПГ в Евросоюз станут Соединённые Штаты. Как заявил в середине января 2023 года глава американской компании EQT Тоби Райс на конференции в Абу-Даби, США могут организовать поставку СПГ в Европу по цене около $380 за 1 тыс. куб. м по долгосрочным контрактам. При этом Райс не пояснил, в каких объёмах будет поставляться сжиженный природный газ на европейский рынок.

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Стоит отметить, что до начала в ЕС кампании по отказу от российских энергоресурсов Европа получала трубопроводный газ из РФ по цене намного ниже американской. В частности, как сообщил в сентябре 2021 года президент России Владимир Путин, стоимость 1 тыс. куб. м по долгосрочным контрактам для той же Германии составляла $220.

В феврале текущего года постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации отметил, что в результате перехода на использование американского СПГ ЕС столкнулся с рекордной инфляцией.

«За год после полного разрыва связей с нашей страной (Россией. — RT) рост ВВП объединённой Европы застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с «российской газовой иглы», ЕС подсел на «тяжёлые наркотики» — дорогой американский сжиженный природный газ», — сказал дипломат.

Впрочем, поставки американского СПГ, по всей видимости, не удовлетворяют энергетические потребности Евросоюза. Как заявил в интервью агентству Bloomberg замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, в надежде на привлечение новых поставщиков и снижение стоимости энергоносителей ЕС в апреле намерен сделать первые шаги по совместным закупкам природного газа.

«На это уйдут годы»

Как отметил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, заявления главы ЕК и президента США о процессе избавления Европы от энергозависимости от России «далеки от реальности».

«На фоне явного ухудшения благосостояния жителей ЕС слова благодарности фон дер Ляйен в адрес Вашингтона звучат цинично по отношению к ним, ведь обеспечение благополучия европейцев является основной задачей структур Брюсселя. Такое неприкрытое лицемерие свидетельствует о том, что ЕС в своих решениях полностью ориентируется на США, которые как раз и призывали Евросоюз отказаться от российских энергоресурсов. Брюссель, следуя этим рекомендациям, действует в ущерб своим национальным интересам», — заявил эксперт в беседе с RT.

Несмотря на то что Соединённые Штаты, как сообщил Байден, значительно нарастили поставки своего СПГ в Европу, Вашингтон не сможет «полностью удовлетворить все потребности европейцев из-за логистических ограничений», пояснил Камкин.

Терминал СПГ в Барселоне

AFP

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«Просто нет такого количества газовозов для транспортировки СПГ, а также достаточной инфраструктуры для приёма сжиженного газа в ЕС. Как бы европейские чиновники ни били себя в грудь, обеспечить себя необходимыми объёмами сразу Евросоюз не сможет, на это уйдут годы», — сказал аналитик.

По мнению Камкина, заявление главы Еврокомиссии о положительной роли США в ликвидации энергозависимости ЕС от России — это «попытка замаскировать суровую реальность», связанную со сложностями замещения объёмов российского газа в ЕС.

«Кроме того, фон дер Ляйен наверняка намеренно не упоминает, сколько лет потребуется ЕС, чтобы заместить объёмы газа из РФ. К примеру, руководство Германии уже признало, что как минимум до 2026 года сделать это у ФРГ не получится», — заметил эксперт.

При этом процесс замещения объёмов трубопроводного газа, который поставляла Россия в Евросоюз, идёт на фоне экономического спада, обнищания европейского населения и деиндустриализации, отметил Камкин.

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«Сейчас речь идёт не только о том, что производства закрываются или переезжают в США, где энергоресурсы дешевле, но и о такой же участи для компаний европейского ВПК. В результате государства ЕС окажутся в полной военной зависимости от США, которым они вынуждены будут платить за свою безопасность», — полагает аналитик.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с RT высказал схожее мнение. По его словам, на фоне энергокризиса в ЕС европейский бизнес «утекает в США, которые являются выгодоприобретателями этого процесса».

«И происходит это не от хорошей жизни в Евросоюзе. Бизнес страдает из-за высоких цен на электроэнергию. В Штаты также переносят из ЕС энергоёмкие производства, в противном случае их просто закрывают. Жителей Евросоюза при таких обстоятельствах можно только пожалеть, поскольку за политические амбиции Вашингтона в противостоянии с Россией Брюссель вынуждает расплачиваться именно европейского обывателя, в том числе значительно повышая цены на энергоресурсы», — отметил эксперт.

Что касается заявления главы ЕК во время встречи с Байденом, Правосудов считает, что фон дер Ляйен сильно преувеличивает роль администрации США в процессе поставок СПГ в Евросоюз.

«Сжиженный природный газ поставляется американскими компаниями активнее туда, где высокие цены на рынке. Благодаря тому что Европа обеспечивала рекордную стоимость энергоносителей, американский СПГ к ним приплывал в более масштабных объёмах. Но ошибочно полагать, что это заслуга администрации США, поскольку американские компании, поставляющие СПГ в ЕС, не государственные, а частные, действующие в своих интересах», — констатировал аналитик.

При этом, по мнению Правосудова, следующей зимой Евросоюз может столкнуться с ещё более масштабным энергокризисом.

«Ситуация может кардинальным образом усугубиться, если зимние месяцы не будут такими же аномально тёплыми, как в нынешнем году. Тогда еврочиновники будут ещё активнее призывать население ЕС затягивать пояса и сокращать потребление газа. При таком раскладе Европу охватит ещё более масштабная деиндустриализация, что крайне негативно скажется на её экономике», — заключил эксперт.