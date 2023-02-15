«Препятствия сохраняются»: как Брюссель прогнозирует возможный дефицит поставок газа в ЕС

Евросоюзу удастся избежать рецессии, но трудности сохранятся, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, Еврокомиссия не исключает дефицит в поставках газа, который может вновь возникнуть в ближайшие месяцы. Поэтому Еврокомиссия хотела бы, чтобы механизм совместных закупок голубого топлива, призванный помочь в наполнении хранилищ ЕС к следующей зиме, был запущен до конца текущего квартала. Кроме того, по словам Джентилони, потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция в январе продолжала расти. По мнению экспертов, несмотря на то что в Брюсселе не прогнозируют рецессию, в ЕС уже идёт полномасштабный энергетический кризис, обострившийся после введения антироссийских санкций.

Европейскому союзу удастся избежать рецессии, но он по-прежнему будет испытывать трудности, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на своей странице в Twitter.

«Ожидается, что экономика ЕС избежит рецессии, но препятствия сохраняются», — отметил он.

Во время пресс-конференции Джентилони пояснил, что нельзя исключать недостаток в поставках газа в Евросоюз.

«Внесу ясность: мы, как у нас говорят, «ещё не вышли из леса». Цены на энергоносители по-прежнему значительно превышают показатели последних лет и могут оставаться нестабильными, а в ближайшие месяцы может вновь возникнуть дефицит поставок. Именно поэтому не позднее конца текущего квартала мы намерены ввести в действие инструмент совместных закупок, чтобы способствовать заполнению газовых хранилищ до наступления следующего сезона заполнения», — сообщил еврочиновник.

По словам Джентилони, впереди у европейцев «по-прежнему непростой период».

«Всё ещё ожидается, что темпы роста (экономики. — RT) замедлятся ввиду мощных сдерживающих факторов, а давление инфляции на покупательную способность будет в предстоящие кварталы спадать лишь постепенно», — отметил он.

Джентилони также представил зимний экономический прогноз Европейской комиссии (EC Forecast), который был опубликован на сайте ЕК. Как отмечается в документе, «сдерживающие факторы по-прежнему сильны».

«Потребители и предприятия продолжают сталкиваться с высокими ценами на энергоносители, а базовая инфляция (то есть общая инфляция, исключающая из расчёта энергоносители и необработанные продукты питания) в январе по-прежнему росла, ещё больше снижая покупательную способность домохозяйств. На фоне сохранения инфляционного давления возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, которое ложится бременем на деловую активность и препятствует инвестициям», — отмечается в прогнозе.

Как говорится в документе, инфляционные и другие риски главным образом связаны с развитием ситуации на рынках энергоносителей.

Санкционный курс

Напомним, в марте 2022 года в ЕС было принято решение в наиболее сжатые сроки ликвидировать зависимость объединения от импорта российских энергоресурсов. Как один из первых шагов в этом направлении Евросоюзом в апреле был принят пятый санкционный пакет против России, который включает запрет на поставки угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС из РФ с августа прошлого года. Ещё одним шагом Брюсселя стал шестой пакет санкций, предполагающий в том числе эмбарго на приобретение, импорт или передачу сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в страны Европейского союза. К тому же в октябре 2022 года государства ЕС в рамках восьмого пакета санкционных ограничений утвердили потолок цен на нефть и запрет европейским компаниям страховать и перевозить морем сырьё из РФ в третьи страны по цене выше $60 за баррель. Эти меры, а также эмбарго на российскую нефть начали действовать с 5 декабря. Кроме того, страны ЕС согласовали потолок цен на газ — €180 за МВт·ч.

Здание Берлемон, штаб-квартира Европейской комиссии

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© Jorg Greuel

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС полностью ликвидировал зависимость от российских ископаемых видов топлива. По её словам, это прошло намного быстрее, чем ожидали в Брюсселе.

Впрочем, на той же неделе в Минэнерго Венгрии назвали провальной санкционную политику Евросоюза против России, подчеркнув, что ограничения отразились на европейских потребителях, которые столкнулись с ростом цен. Венгерское правительство выступило «против любого дальнейшего расширения санкций в отношении энергоносителей».

Как констатировал глава «Роснефти» Игорь Сечин, Европа полностью лишилась энергобезопасности, а также доступа «к дешёвым и надёжным российским энергоносителям». По его словам, государства Евросоюза вынуждены теперь платить за газ в три — пять раз больше.

«Не более чем лукавство»

Как отметил экономист и политолог Александр Дудчак, несмотря на то что в Брюсселе не прогнозируют рецессию, в ЕС уже идёт полномасштабный энергетический кризис, «о котором там не принято много говорить».

«Всё это сопровождается и экономическими проблемами, причём достаточно серьёзными. Но в ЕС чиновники предпочитают рассуждать преимущественно на другие темы. Однако вскоре проблемы будут накапливаться и усиливаться. В ЕС закупили топливо по всему миру втридорога, зима не была холодной, и им хватило этого на сезон. Но следующая зима может быть намного более суровой. Тем более что всё это не отменяет проблем в сфере производства. Евросоюз проигрывает конкурентную борьбу США и другим экономическим центрам, где энергоносители дешевле. Но в ЕС сами себя подбадривают, судя по заявлениям Джентилони», — констатировал аналитик в комментарии RT.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, слова еврокомиссара по экономике намеренно лишены фактов, которые говорят о том, что Евросоюз «движется к реиндустриализации» на фоне высоких цен на энергоносители из-за антироссийского санкционного курса ЕС.

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«При этом еврочиновник признаёт, что с поставками газа может быть туго, причём в ближайшее время, но всё же утверждает, что экономике ЕС удастся избежать рецессии. Последний тезис — это попытка Джентилони внушить оптимизм, успокоить европейскую общественность, которой сейчас приходится в разы переплачивать по коммунальным счетам из-за политизированного желания Брюсселя ликвидировать энергозависимость от России», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Как констатировал Шаповалов, после введения целого ряда санкционных пакетов, содержащих ограничения по импорту российских ископаемых и другого топлива, в сфере энергетики и экономики ЕС «образовались дыры».

«Чтобы замаскировать их, власти ЕС прибегают к громким лозунгам об избавлении от зависимости. Но какое дело европейским обывателям до формальных показателей наличия или отсутствия рецессии, если Европа уже сейчас находится в плачевном состоянии из-за своей собственной политики, которая направлена на то, чтобы подрубить сук, на котором сидят сами европейцы», — отметил аналитик.

Схожего мнения придерживается и Дудчак. По его словам, санкционная политика ЕС в отношении России, в первую очередь касающаяся энергоресурсов, — это «как удар в пустоту».

«Такой курс выматывает самих европейцев, среди которых даже нет единства по этому вопросу. В ЕС дошли до того, что сами уже делают исключения, поскольку не могут, например, ввести санкции против атомной энергетики. Инициативу блокируют те страны, которые сотрудничают с Россией, та же Венгрия. При этом в Брюсселе выискивают направления, которые, как им кажется, не принесут вреда им самим при применении рестрикций. Но Россия находит новые рынки сбыта, к тому же у неё есть ресурсы, а ЕС продолжает идти к деиндустриализации», — считает эксперт.

Шаповалов, в свою очередь, констатировал, что именно действия ЕС привели к обострению энергетического кризиса в объединении и росту инфляции, «которая носит беспрецедентный характер».

«Именно шаги Евросоюза спровоцировали бегство капитала, банкротство многих предприятий, в том числе из-за высоких цен на энергоресурсы. Всё это бьёт по кошельку и по качеству жизни каждого европейца», — сказал эксперт.

Шаповалов считает, что размышления еврокомиссара по экономике Джентилони о вероятной нехватке газа «вскоре станут реальностью».

«И тут не поможет система совместных закупок для заполнения газовых хранилищ, о которой говорит еврочиновник, поскольку проблема адекватной и равноценной замены российских энергоресурсов всё равно будет стоять перед Евросоюзом ещё долгие годы. Дело в том, что сейчас нет никаких резервных объёмов топлива на мировом рынке, которые могли бы полностью исключить энергоносители из РФ. Кроме того, интересы стран ЕС сильно варьируются, прийти к единому знаменателю практически невозможно. Следовательно, сколько бы ни произносили в ЕС красивых и умных фраз о том, что надо проводить единую политику, это ни к чему не приведёт», — заявил аналитик.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Даже те объёмы энергоресурсов, которые ЕС удаётся заместить, «обходятся европейцам очень дорого», полагает Шаповалов.

«В основном всё сводится к двум сценариям: или страны Евросоюза перекупают те же российские энергоносители, но уже со значительной наценкой со стороны других стран, или же покупают дорогой американский СПГ, объёмов которого, впрочем, также не хватает, чтобы перекрыть все потребности ЕС. Поэтому заявления еврочиновников о полном отказе от ископаемого топлива из РФ — не более чем лукавство», — считает эксперт.

Шаповалов констатировал, что, если Брюссель не откажется от своей «самоубийственной политики, ничего хорошего Евросоюз не ждёт».