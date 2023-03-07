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Замглавы ЕК Шефчович: ЕС к апрелю создаст картель для закупок газа

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Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.
Замглавы ЕК Шефчович: ЕС к апрелю создаст картель для закупок газа
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

Как ожидается, после того как будет объявлен тендер, Евросоюз к июню подпишет первые контракты с поставщиками из Соединённых Штатов, стран Африки и Ближнего Востока. 

Шефчович выразил надежду на то, что будет создана новая система, которая позволит повысить конкуренцию, привлечь новых поставщиков и поспособствовать снижению цен на энергоносители. 

Как заявил замглавы ЕК, более 50 компаний из разных стран мира заинтересованы в сотрудничестве с европейскими странами в вопросе энергетической платформы.

Ранее старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс заявил, что Норвегия не может полностью заместить Россию на энергорынке Евросоюза.

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