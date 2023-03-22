«США не терпят конкуренции»: как усиливается зависимость Европы от поставок американского СПГ

Европа более чем в два раза увеличила импорт сниженного природного газа из США. Об этом говорится в докладе аналитиков Белого дома. По итогам 2022 года Соединённые Штаты экспортировали в страны ЕС и Великобританию 117,4 млн куб. м СПГ против 47,8 млн куб. м в 2021 году. При этом все остальные страны, включая Китай, сократили импорт американского газа. Как полагают эксперты, существенный прирост поставок СПГ из США в Европу был вызван антироссийскими санкциями и диверсией на «Северных потоках». По мнению аналитиков, дальнейшие закупки дорогого американского топлива не позволят Европе выйти из энергетического кризиса и поддержать свою промышленность.

Соединённые Штаты более чем в два раза нарастили объём экспорта сниженного природного газа в Европу в 2022 году. Соответствующая статистика приводится в Президентском экономическом докладе, который опубликован на сайте Белого дома.

В документе сообщается, что по итогам прошлого года США экспортировали в страны ЕС и Великобританию 117,4 млн куб. м СПГ. При этом объём поставок в 2021 году составлял 47,8 млн куб. м.

Авторы доклада объяснили существенное увеличение американского экспорта снижением продаж в Европу голубого топлива из РФ из-за нового витка украинского кризиса. Наряду с СПГ европейские потребители стали получать больше американской нефти. В 2022 году США поставили в ЕС и Великобританию 552,5 млн баррелей против 400 млн баррелей в 2021 году.

«Объёмы американского экспорта СПГ и сырой нефти значительно выросли, даже по сравнению с уже достигшими высокого уровня показателями 2021 года. Кроме того, в случае СПГ американский экспорт резко сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда превалирующие поставки природного газа по трубопроводам», — пояснили аналитики Белого дома.

Как свидетельствует статистика, европейские страны — единственные, кто стал больше импортировать американский СПГ. В прошлом году остальные государства заметно сократили объём закупок. Так, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 году приобрели 24,7 млн куб. м американского СПГ против 39,1 млн куб. м в 2021 году.

Также по теме «Тенденция будет иметь долгосрочный характер»: как Россия вышла на первое место по поставкам нефти и газа в Китай По данным Главного таможенного управления Китая, в начале 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в КНР....

В четыре раза меньше американского топлива закупил Китай. В прошлом году Пекин импортировал 5,1 млн куб. м против 21,9 млн куб. м годом ранее. Авторы доклада предполагают, что, вероятно, Китай увеличивает поставки из других стран, в том числе из РФ.

Согласно свежим подсчётам Главного таможенного управления КНР, Россия стала ведущим экспортёром энергоносителей в Китай. В январе РФ поставила Китаю 2,7 млрд куб. м голубого топлива, опередив Туркменистан, Катар и Австралию.

Отгрузка нефти из РФ в КНР за первые два месяца текущего года увеличивалась почти на четверть по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Наряду с этим Москва сокращает поставки энергоресурсов в западные страны. Согласно подсчётам аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ), объём экспорта российского газа в ЕС в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 59,5%.

В свою очередь, как неоднократно заявляла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ЕС перестал быть главным покупателем российских энергоносителей, сократив, по её оценкам, импорт трубопроводного газа из РФ на 80%.

Тем не менее Европа по-прежнему сохраняет серьёзный уровень зависимости от энергоресурсов из РФ, в том числе сжиженного природного газа. Согласно недавно опубликованному информационному бюллетеню Польского института международных отношений (PISM), в 2022 году ЕС действительно сократил импорт российского трубопроводного газа по сравнению с 2021 годом, но затраты на российский СПГ выросли.

«В общей сложности за первые три квартала (2022 года. — RT) страны — члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ (около 4% от общего объёма потребления ЕС в 2021 году), потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом», — говорится в документе.

«Хорошо заработали»

По мнению экспертов, опубликованная статистика говорит о значительных изменениях на мировом энергорынке. Россия сокращает поставки трубопроводного газа в Европу и одновременно наращивает сотрудничество с дружественными странами. На этом фоне США становятся для ЕС почти безальтернативным поставщиком больших объёмов голубого топлива.

«Статистика, которая сейчас есть, позволяет сделать вывод, что США значительно усилили позиции на европейском рынке. В прошлом году, когда были рекордные цены, европейцы были одними из немногих, кто в принципе мог бы платить. Американский СПГ пошёл туда, и США очень хорошо заработали на этом», — заявил в беседе с RT генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

СПГ-терминал в Массачусетсе

Gettyimages.ru

© Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald

По словам эксперта, в прошлом году европейские государства могли бы существенно сэкономить, если бы покупали в прежних объёмах трубопроводный газ, который априори дешевле доставляемого по морю СПГ.

Однако с целью противодействия России, которая начала спецоперацию на Украине, ЕС взял курс на радикальное сокращение зависимости от отечественного импорта энергоносителей.

В планах Евросоюза — полностью отказаться от углеводородов из РФ до конца 2023 года. Об этом в январе сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании. По его словам, единственным исключением может стать только Венгрия.

При этом в Брюсселе признают, что текущая энергетическая политика может не решить проблему дефицита газа. В частности, в феврале об этом на своей странице в Twitter написал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Также по теме «Замаскировать реальность»: соответствуют ли действительности слова главы ЕК о роли США в «ликвидации энергозависимости» Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила главу Белого дома Джо Байдена за помощь в «избавлении ЕС от зависимости»...

«Цены на энергоносители по-прежнему значительно превышают показатели последних лет и могут оставаться нестабильными, а в ближайшие месяцы может вновь возникнуть дефицит поставок», — сказал Джентилони.

Чтобы не допустить негативного сценария, Брюссель внедряет инструмент совместных закупок. Этот механизм предполагает, что газовые компании будут передавать Еврокомиссии данные о своих потребностях.

После этого исполнительные власти ЕС должны нанять посредника, который рассчитает запросы и найдёт поставщика. Таким образом Брюссель намеревается решить проблему заполнения газовых хранилищ «до наступления следующего сезона заполнения». Механизм должен заработать с апреля.

Ещё одной мерой, призванной решить проблемы ЕС, стал запущенный в середине февраля механизм ограничения биржевых цен на газ. Инструмент позволяет блокировать любые сделки на бирже, если сырьё продаётся дороже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Правда, этот потолок стоимости голубого топлива является плавающим в силу зависимости от разных факторов на рынке, в том числе от цены СПГ.

«Неблагоприятная ситуация»

По мнению Сергея Правосудова, предпринимаемые европейцами регулятивные меры направлены на нивелирование последствий энергетического кризиса, виновником которого в значительной мере стали они сами.

«Европейцы пытаются исправить совершенно неблагоприятную для них ситуацию. Санкции против РФ привели к взрывному росту цен на газ, электричество, продукты питания. Появилась огромная инфляция. В тяжёлой ситуации оказались промышленные предприятия — главные потребители энергоресурсов», — отметил Правосудов.

Газоперерабатывающий завод в Техасе

Gettyimages.ru

© Donovan Reese Photography / Contributor

Эксперт уверен, что с помощью регулятивных мер Брюсселю не удастся выйти из энергетического кризиса и добиться понижения цен до приемлемого с экономической точки зрения уровня.

По словам Правосудова, после подрыва «Северных потоков» Европа будет превращаться в крупный рынок сбыта дорого американского сжиженного природного газа. На сегодняшний день Брюссель не препятствует такому сценарию.

10 марта Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Джо Байденом поблагодарила Вашингтон за помощь в ликвидации энергозависимости от России.

«Вы чрезвычайно помогли нам, когда мы хотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Вы чрезвычайно помогли нам, поставляя большие объёмы СПГ, помогли нам пережить энергетический кризис», — сказала фон дер Ляйен.

Сам Байден заявил, что Соединённые Штаты поставили ЕС в два раза больше СПГ, «чем ожидали».

В комментарии RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что высокие показатели сбыта американского сниженного природного газа в Европу в значительной мере были обеспечены подрывом «Северных потоков».

«США не могли конкурировать с «Газпромом» за европейский рынок законными и цивилизованными способами. Они тщетно пытались уговорить европейцев не покупать «плохой» российский газ и прекратить проект «Северный поток — 2», а потом взорвали нитки газопровода. Теперь по этой логике мы можем увидеть прекращение прокачки российского газа через Украину. США не терпят конкуренции на газовом рынке ЕС», — пояснил Юшков.

При этом, как полагает эксперт, увеличение поставок американского СПГ Европе не является «самоцелью» для Вашингтона.

«Главный расчёт США состоит в том, чтобы развивался их бизнес, их промышленность, был приток инвесторов в американскую экономику, в том числе по причине доступных по цене энергоносителей. Видимо, европейские госдеятели считают, что покупкой американского СПГ наказывают Россию. Но в реальности они лишили себя надёжного источника доступных энергоресурсов, создали в итоге риски, с которыми ещё предстоит справляться», — подытожил Юшков.