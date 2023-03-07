Глава ЕК: Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 80%

Россия сократила поставки газа в страны Европейского союза на 80%.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По её словам, как передаёт ТАСС, ЕС был «самым большим клиентом России», но российская сторона сократила поставки газа на 80% всего за восемь месяцев.

Фон дер Ляйен добавила, что после начала спецоперации России на Украине Евросоюз сделал всё возможное, чтобы избавиться от энергетической зависимости от Москвы за короткий срок.

Ранее она заявила, что ЕС избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от газа из России не остались без последствий.