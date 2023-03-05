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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС лишился зависимости от энергоресурсов России

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ЕС избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом», — цитирует её ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев.

В середине февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в своих соцсетях написала, что Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90% импорт нефти из России.

Кроме того, она отметила, что поставки газа по трубопроводам значительно снизились.

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