«Огромный потенциал для сотрудничества»: каково значение предстоящих переговоров лидеров России и Китая

20—22 марта по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщили в Кремле, стороны планируют обсудить дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем, обменяться мнениями в контексте углубления российско-китайской кооперации на международной арене, а также подписать ряд важных двусторонних документов. Предполагается, что лидеры затронут область экономики, тему украинского кризиса и военно-технического сотрудничества. По мнению экспертов, на фоне обострившихся отношений России и Запада развитие стратегического партнёрства Москвы и Пекина приобретает особую актуальность.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин начинает свой трёхдневный официальный визит в Москву, в ходе которого запланировано несколько раундов переговоров между главой Китая и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 20 марта во второй половине дня российский и китайский лидеры встретятся для беседы за неформальным обедом «один на один», а уже на следующий день пройдут официальные переговоры.

В Кремле сообщили, что стороны обсудят актуальные вопросы по дальнейшему развитию всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между государствами.

«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов», — анонсировали в пресс-службе Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в этой части переговорного трека стороны обсудят в том числе украинский кризис.

«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Я могу сказать, что мы высоко ценим сдержанную и выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу», — заявил он журналистам, отметив, что большая часть положений мирного плана КНР по урегулированию конфликта совпадает с точкой зрения Москвы относительно текущей ситуации.

Кроме того, лидеры России и Китая уделят внимание и теме военно-технического сотрудничества, сообщил Ушаков.

Помимо этого, по его словам, стороны обсудят все основные направления двустороннего партнёрства, в том числе энергетику, а также подпишут ряд документов. В частности, речь идёт о декларации, посвящённой углублению партнёрства и стратегического взаимодействия, а также о совместном заявлении о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В рамках переговоров также предусмотрена встреча китайской делегации с руководителями крупнейших российских компаний.

Юрий Ушаков назвал визит Си Цзиньпина в Москву важнейшим событием в отношениях РФ и КНР.

«Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры дадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — отметил Ушаков.

Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что предстоящий визит лидера Китая в Москву укрепит взаимодействие с Россией в целом ряде областей «для достижения большей гармонии и кооперации» между инициативой «Один пояс — один путь» и Евразийским экономическим союзом, «а также поможет обеим странам достичь соответствующих целей развития». Как отметил Вэньбинь, во время поездки в Россию Си Цзиньпин «укрепит стратегическую координацию и практическое сотрудничество между двумя странами, а также придаст новый импульс расширению двусторонних связей».

Кремль

РИА Новости

«Во имя благополучия и процветания»

В преддверии встречи лидеры РФ и КНР опубликовали свои статьи в «Жэньминь Жибао» и «Российской газете». В материалах Владимира Путина и Си Цзиньпина преимущественно говорится о динамике российско-китайских отношений.

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Так, Владимир Путин в статье под заголовком «Россия и Китай — партнёрство, устремлённое в будущее» называет визит Си Цзиньпина в Москву «значимым событием», которое «вновь подтверждает особый характер» партнёрства двух стран, строившегося на взаимном доверии, «уважении суверенитета и интересов друг друга».

Как считает глава РФ, предстоящие переговоры с Си Цзиньпином, которого он называет своим «добрым старым другом», «придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества».

«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», — подчеркнул Владимир Путин.

Одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина он считает торгово-экономическое партнёрство. Как сообщил российский лидер, товарооборот РФ и КНР по итогам 2022 года удвоился и достиг $185 млрд.

«Это новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка $200 млрд будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными», — заметил президент России.

Владимир Путин также считает, что российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам стал «сделкой века», а объёмы поставок отечественной нефти и угля существенно выросли. Кроме того, Путин напомнил о строительстве новых атомных энергоблоков в КНР при участии российских специалистов, активности китайских компаний, которые подключаются к СПГ-проектам, а также укреплении промышленной и сельскохозяйственной кооперации двух стран. Кроме того, как пишет президент России, Москва и Пекин вместе осваивают космическое пространство, развивают новые технологии, строят мосты.

Владимир Путин констатировал, что РФ и КНР последовательно работают в интересах создания «равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран» системы безопасности в регионе и на международном уровне.

При этом, по его словам, коллективный Запад всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, «за своё ускользающее доминирование», ставя на кон судьбы целых стран и народов.

«Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый и напористый характер. Идёт демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом», — напоминает российский лидер.

Он также выразил признательность Китаю за его взвешенную линию относительно ситуации на Украине, а также за понимание «предыстории и подлинных причин» происходящего, добавив, что РФ открыта к политико-дипломатическому решению кризиса.

Вместе с тем президент России указал, что Москва привержена принципу неделимости безопасности, «который грубо нарушается блоком НАТО».

«Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», — подчеркнул Путин.

По его словам, «спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине» — самое яркое, однако далеко не единственное проявление планов сохранить доминирование в мире.

«Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся», — уверен российский лидер.

Владимир Путин считает, что именно отношения РФ и КНР фактически выступают краеугольным камнем международной стабильности и стимулируют экономический рост.

«Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР», — заключил российский лидер.

В свою очередь, Си Цзиньпин в статье «Упорно двигаться вперёд, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России» отметил, что и РФ, и КНР проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, а также рассматривают двусторонние отношения «как один из главных приоритетов в дипломатии». Москва и Пекин «своевременно сверяют часы» по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и «задают тон устойчивому развитию двусторонних отношений», подчеркнул китайский лидер.

«Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, визит в Москву «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира».

«Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул лидер КНР.

Он сообщил, что Китай, будучи крупнейшим торговым партнёром России, повышает вместе с РФ объём взаимных инвестиций, реализует ряд стратегически важных проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспорта.

«Всё это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран», — считает Си Цзиньпин.

По его словам, Москва и Пекин «действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность». Сторонам важно укреплять взаимное доверие для сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне, полагает председатель КНР.

«Необходимо продвигать параллельное наращивание объёма и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста», — подчеркнул Си Цзиньпин.

В то же время, по его мнению, быстро нарастают вызовы безопасности.

«Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьёзный вред», — указывает китайский лидер.

Он также констатировал, что наблюдается «тотальное обострение украинского кризиса».

«Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», — отметил лидер КНР.

При этом глава азиатской державы выразил уверенность, что недавно опубликованная «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» «максимально отражает единство взглядов мирового сообщества» по разрешению этого конфликта.

«Сложные проблемы не имеют простых решений», — уверен Си Цзиньпин.

«Привлёк особое внимание»

Стоит отметить, что на информацию о предстоящей встрече лидеров РФ и КНР достаточно активно отреагировали на Западе.

Так, британские власти заявили о расчёте Лондона на то, что Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным призовёт его «вывести войска» с Украины. Об этом сообщает Sky News, цитируя представителя премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

В свою очередь, в Вашингтоне выразили надежду на то, что лидер Китая по завершении предстоящей поездки в Россию «пойдёт на прямой контакт» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отметив, что, по мнению Вашингтона, Си Цзиньпину важно услышать мнение украинской стороны, «а не только» точку зрения России. Позднее он сообщил в эфире Fox News, что США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи лидеров РФ и КНР.

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

РИА Новости

© Павел Львов

Со своей стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу BBC о готовности Зеленского к переговорам с лидером Китая. Он выразил сожаление, что на текущий момент у китайской стороны нет планов по встрече Си Цзиньпина с украинским президентом, однако при этом председатель КНР направляется с визитом в Россию.

На тему российско-китайского диалога высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио германский лидер констатировал, что трудно предсказать, в каком направлении пойдёт беседа лидеров РФ и КНР в Москве. В свою очередь, Кисида высказал пожелание, чтобы Си Цзиньпин продемонстрировал позицию «ответственного отношения к региону и миру».

Кроме того, в ряде СМИ появилась серия публикаций, посвящённых двусторонней встрече.

Как констатирует китайская газета Global Times, ссылаясь на экспертов, визит Си Цзиньпина в Москву станет сигналом международному сообществу о том, что партнёрство Москвы и Пекина сейчас «как никогда крепко».

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«В последнее время США и некоторые другие западные страны активизировали усилия по очернению и демонизации китайско-российских отношений, и, распространяя ложь по поводу китайской «поддержки» России в конфликте с Украиной, США и их союзники хотят создать ловушку для России и Китая», — пишет Global Times.

На следующий день после этой публикации издание выпустило ещё один материал, в котором говорится, что визит лидера КНР в Россию поспособствует дальнейшему укреплению стратегического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между государствами. По мнению Global Times, это не только пойдёт на пользу обеим странам и их народам, «но и привнесёт большую определённость в международное сообщество на фоне множества текущих рисков».

«Это будет визит, сосредоточенный на мире, дружбе и сотрудничестве… На фоне обостряющегося кризиса на Украине и усиливающейся геополитической напряжённости по всему миру этот визит привлёк к себе особое внимание со стороны международного сообщества и общественного мнения», — утверждается в материале.

Отмечается также, что «в той сложной и неспокойной ситуации», которая наблюдается на сегодняшний день, Китай и Россия располагают большим простором для укрепления сотрудничества, в то время как китайско-российская дружба приобретает «как никогда видное значение».

«Крепкая комплементарность экономических структур этих двух стран создаёт колоссальный потенциал для сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, технологий и человеческих ресурсов… (Это партнёрство. — RT) не приемлет вмешательства или давления какой-либо третьей стороны», — подчеркнули журналисты.

Обнародовало свой прогноз относительно предстоящей встречи лидеров РФ и КНР также американское издание The Hill. Его обозреватель Эллен Митчелл утверждает, что переговоры Путина и Си Цзиньпина — это якобы вызов для США и их союзников, которые «стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций». Как считает Митчелл, вероятнее всего, стороны публично подтвердят партнёрские отношения против несправедливого вмешательства Запада во внутригосударственные дела других стран. Обозреватель также подчеркнула, что новости о предстоящих переговорах руководителей РФ и КНР встревожили западных лидеров.

«Нарастить взаимодействие»

По мнению экспертов, на фоне обострившихся отношений России и Запада развитие стратегического партнёрства Москвы и Пекина приобретает особую актуальность.

«В нынешней ситуации, когда у РФ достаточно сложные отношения с Западом, связи с Китаем — ведущей незападной экономикой мира, для российской стороны крайне важны. Поэтому во время визита Си Цзиньпина в Москву будут приоритетно обсуждаться вопросы политического и военно-экономического сотрудничества», — отметил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин в беседе с RT.

Он допускает, что помимо уже анонсированного подписания декларации и совместного заявления, в присутствии лидеров РФ и КНР может быть подписан ряд контрактов, в частности, о сотрудничестве компаний обеих стран.

Флаги Китая и России

РИА Новости

© Виталий Белоусов

При этом аналитик считает, что одной из ключевых тем диалога станет развитие торгового сотрудничества Москвы и Пекина, которое всё больше набирает обороты.

«России есть о чём поговорить со своим главным торговым партнёром. Товарооборот с КНР увеличивается. Если в прошлом году он составил $185 млрд, то в 2024 году или даже раньше, по оценкам российских властей, достигнет $200 млрд. Между РФ и КНР идёт сотрудничество в самых разных областях, но в первую очередь это энергетическое партнёрство. Китай покупает у РФ большие объёмы нефти и газа. В КНР при помощи России строятся атомные электростанции, развиваются контакты в космической области. Всё это будет обсуждаться в рамках экономического блока переговоров», — уверен Лукин.

По мнению руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрея Карнеева, встреча лидеров России и Китая свидетельствует об исключительной важности всестороннего стратегического партнёрства РФ и КНР.

«Поездка в Москву станет первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после переизбрания. У России и Китая есть огромный потенциал для сотрудничества. И теперь необходимо «сверить часы», чтобы нарастить взаимодействие», — отметил Карнеев в комментарии RT.

По его словам, переговоры РФ и КНР на высшем уровне могут дать дополнительный стимул для углубления инвестиционного сотрудничества сторон.

«Кроме того, это наверняка укрепит многостороннее партнёрство в формате ШОС. Наряду с этим в условиях, когда западные страны угрожают Китаю санкциями за углубление связей с Россией, делегации двух стран обсудят, как в этих условиях выстроить двусторонние отношения так, чтобы минимизировать влияние Запада», — отметил Карнеев.

По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, между Россией и Китаем достаточно динамично растёт уровень сотрудничества в энергетике.

«Кроме того, увеличивается быстрыми темпами импорт продукции машиностроительной промышленности Китая, например, успешно работают китайские компании автопрома на российском рынке. С другой стороны, есть возможности наращивать экспорт российской сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности в Китай», — заявил аналитик.

«Нет границ в сотрудничестве»

Что касается политической повестки предстоящей встречи, то, по мнению аналитиков, её ключевым аспектом станет обсуждение украинского кризиса.

«Китай недавно выдвинул своё предложение по урегулированию конфликта из 12 пунктов. Россия приветствовала видение КНР по этому вопросу. Поэтому я думаю, что, скорее всего, китайская сторона будет вести разговор о перспективах российской политики на этом направлении, возможно ли здесь какое-то урегулирование с внедрением элементов китайского плана», — отметил Лукин.

Что касается сотрудничества Москвы и Пекина в военно-технической сфере, Карнеев считает, что оно и сейчас на высоком уровне, однако и тут «остаётся пространство для манёвра».

«Между РФ и КНР достаточно успешно развивается партнёрство по линии обороны. Не так давно прошли совместные учения России и Китая при участии Ирана. И это важный аспект военно-технического взаимодействия, который укрепляет слаженность войск. В целом же в нынешней сложной международной обстановке этот вид кооперации направлен на поддержание мира, стабильности в Евразии, где некоторые страны пытаются создать новые очаги напряжённости», — заявил аналитик.

13 ноября 2019. Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (справа) во время встречи в рамках саммита БРИКС (BRIC) в Бразилии.

РИА Новости

При этом оба эксперта сходятся во мнении, что Москва и Пекин продолжат достаточно активно наращивать сотрудничество одновременно в целом ряде областей.

«Российско-китайские отношения будут развиваться по всем направлениям. Недавно в Пекине констатировали, что у России и Китая нет границ в сотрудничестве, нет потолка или каких-либо других ограничений. Это действительно так, связи будут лишь расширяться и крепнуть», — уверен Лукин.