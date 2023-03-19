The Hill: встреча Си Цзиньпина с Путиным в Москве стала вызовом США и их союзникам

Будущая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве — это вызов для США и их союзников, заявила обозреватель The Hill Эллен Митчелл.

«Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означают вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций», — написала она в материале для издания.

По мнению Митчелл, одним из наиболее вероятных итогов встречи лидеров двух стран станет публичное подтверждение партнёрских отношений против несправедливого вмешательства Запада во внутригосударственные дела других стран.

Автор публикации подчеркнула, что известия о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина встревожили западных лидеров.

Президент России и председатель КНР в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в Кремле лидеры стран будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.