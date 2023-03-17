Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи обсудят конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.

Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Я могу сказать, что мы высоко ценим сдержанную и выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.