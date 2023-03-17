Песков: 20 марта состоится неформальный обед Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Общение президента и председателя КНР начнётся 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед», — заявил он.

Во вторник, 21 марта, состоятся переговоры, уточнил Песков.

Также в МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.

В Кремле уточнили, что Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с визитом 20 марта, посетит Москву.