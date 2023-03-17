Песков: Си Цзиньпин в ходе визита в Россию посетит Москву
- РИА Новости
Отвечая на вопрос, посетит ли председатель КНР только столицу или, помимо неё, ещё какой-то российский город, Песков сказал: «Москву».
В МИД КНР отметили, что Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с Владимиром Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.
В конце февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита Си Цзиньпина.