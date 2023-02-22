Путин заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина

Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина.

«Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой... исходим из того, что реализуем наши планы и по личным встречам», — отметил Путин.

В декабре сообщалось, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю Китая Си Цзиньпину послание российского лидера Владимира Путина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.