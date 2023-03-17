МИД КНР: Си Цзиньпин проведёт с Путиным обмен мнениями по двусторонним отношениям

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с российским лидером Владимиром Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он отметил, что визит также поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая углубление сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также ЕАЭС.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что динамика развития отношений Москвы и Пекина под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина остаётся на высоком уровне.