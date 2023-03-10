Китайский посол рассказал о высокой динамике развития отношений Москвы и Пекина
- РИА Новости
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«Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина… китайско-российские отношения в новую эпоху сохраняют высокую динамику», — приводит ТАСС его слова на приёме по случаю Международного женского дня.
Ханьхуэй подчеркнул, что Россия и Китай интенсивно развивают отношения на высшем и высоком уровнях, отмечаются рекордные показатели товарооборота двух стран.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР.