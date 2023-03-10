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Китайский посол рассказал о высокой динамике развития отношений Москвы и Пекина

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Динамика развития отношений Москвы и Пекина под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина остаётся на высоком уровне. Об этом заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.
Китайский посол рассказал о высокой динамике развития отношений Москвы и Пекина
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина… китайско-российские отношения в новую эпоху сохраняют высокую динамику», — приводит ТАСС его слова на приёме по случаю Международного женского дня.

Ханьхуэй подчеркнул, что Россия и Китай интенсивно развивают отношения на высшем и высоком уровнях, отмечаются рекордные показатели товарооборота двух стран.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР.

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