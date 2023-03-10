Китайский посол рассказал о высокой динамике развития отношений Москвы и Пекина

Динамика развития отношений Москвы и Пекина под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина остаётся на высоком уровне. Об этом заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

РИА Новости

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