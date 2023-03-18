«Политика расширения сотрудничества»: какие вопросы обсудят лидеры России и Китая в ходе визита Си Цзиньпина в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20—22 марта. Как сообщили в Кремле, на повестке переговоров будет развитие стратегического взаимодействия и обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества на международной арене. В китайском МИД отметили, что визит главы республики в Москву позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами. Политологи подчёркивают, что приезд Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР свидетельствует о том, что Китай продолжает политику расширения сотрудничества с Россией.

В понедельник, 20 марта, начнётся государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит страну по приглашению Владимира Путина, сообщили в Кремле.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, — отмечается в релизе. — Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что 20 марта во время неформального обеда Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщаются тет-а-тет, а 21-го числа будет «день переговоров».

В свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков раскрыл некоторые подробности предстоящего визита. По его словам, в ходе переговоров руководители двух стран обсудят в том числе ситуацию на Украине и вопросы военно-технического сотрудничества. Ожидается подписание двух главных документов: декларации об углублении партнёрства и стратегического взаимодействия, а также совместного заявления о плане развития ключевых направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года. Кроме того, Ушаков сообщил, что 20 марта будут опубликованы статьи лидеров двух стран об отношениях Китая и России.

На высшем уровне

Предстоящий визит председателя КНР прокомментировали и в МИД Китая. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге для прессы заявил, что поездка Си Цзиньпина в Россию будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между государствами.

«Поездка председателя Си станет визитом сотрудничества: она укрепит двустороннее взаимодействие в целом ряде областей для достижения большей гармонии и кооперации между инициативой «Один пояс — один путь» и Евразийским экономическим союзом, а также поможет обеим странам достичь соответствующих целей развития», — сказал он.

Китайский дипломат подчеркнул, что лидеры обсудят важные глобальные и региональные вопросы, отметив, что отношения Москвы и Пекина имеют большое значение в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене. Также Си Цзиньпин намерен подробно обсудить с Владимиром Путиным наращивание практического взаимодействия между двумя странами, сообщил представитель МИД.

«В ходе данного визита председатель Си проведёт с президентом Путиным подробный обмен мнениями на тему двусторонних отношений, основных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, укрепит стратегическую координацию и практическое сотрудничество между двумя странами, а также придаст новый импульс расширению двусторонних связей», — пояснил Ван Вэньбинь.

Legion-Media

Официальный представитель МИД КНР высоко оценил российско-китайские отношения, добавив, что они опираются на прочную основу и имеют большой потенциал и пространство для развития.

«В последние годы председатель Си Цзиньпин и президент Путин поддерживают тесные контакты. Они задают курс и ориентир для обеспечения устойчивого, надёжного и стабильного роста в рамках китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Напомним, с момента своего избрания председателем КНР Си Цзиньпин несколько раз приезжал в Россию. Впервые он прибыл в Москву 22 марта 2013-го, спустя неделю после вступления в должность, а в сентябре лидеры провели встречу в преддверии саммита G20 в Петербурге. В 2015 году Си Цзиньпин принял участие в торжествах по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а спустя два месяца главы государств встретились в Уфе. В 2018 году председатель КНР посетил Восточный экономический форум во Владивостоке. Предыдущий визит состоялся в 2019 году, когда китайский лидер сначала прибыл в Москву, а затем посетил Петербургский международный экономический форум.

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За последние десять лет целый ряд встреч глав государств прошёл и в Китае. В 2014-м лидеры провели переговоры в преддверии форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Пекине. В 2016 году Владимир Путин дважды посещал Китай с официальными визитами: для встречи с председателем КНР и для участия в саммите G20 в Ханчжоу. В мае 2017-го президент прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь», а в сентябре в Сямыне прошёл саммит БРИКС. В 2018 году состоялся визит Путина в КНР, а в 2019-м — мероприятия второго международного форума «Один пояс — один путь». Наконец, в феврале 2022 года российский лидер посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине и провёл переговоры с Си Цзиньпином. В последний раз два лидера очно встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в сентябре прошлого года.

В России неоднократно отмечали, что за последние годы двусторонние отношения с КНР вышли на небывало высокий уровень. В частности, в феврале на правительственном часе в Госдуме об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. В своём выступлении он отметил, что Москва и Пекин «энергично работают» над укреплением стратегического партнёрства, «достигшего исторически беспрецедентно высокого и доверительного уровня».

«Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры, служит уравновешивающим, стабилизирующим фактором в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

При этом глава российской дипломатии отметил, что, как и РФ, Китай подвергается давлению за свою приверженность многополярному мироустройству.

«Китай облагают санкциями по микросхемам/полупроводникам, желая не допустить, чтобы он вырвался вперёд. Пытаются «приподнимать» Тайвань (двух-трёх производителей), чтобы «принижать» Китай в этом экономическом соревновании. Этот процесс (формирование многополярного мира. — RT) — историческая эпоха. Не «захлопнуть» за один день происходящее между Китаем и США, Китаем и ЕС. Это триллионные инвестиции. Оборвать их в одночасье — значит создать огромные тяготы для народа. Запад на это идёт. Им наплевать», — заметил Лавров.

Си Цзиньпин на пленарном съезде КПК

Gettyimages.ru

© Lintao Zhang

Высоко оценивают уровень отношений с Россией и в Китае. Так, министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции 7 марта отметил, что связка Москвы и Пекина — важный гарант глобальной стабильности, тогда как «потерявшая здравый смысл» политика Вашингтона толкает мир к катастрофе.

«Чем больше не хватает в мире стабильности, тем важнее укреплять российско-китайские связи», — подчеркнул министр.

Цинь Ган добавил, что Россия и Китай на своём примере показали миру, как выстраивать стратегические добрососедские связи, и предложили новый тип межгосударственного взаимодействия. «Эти отношения продолжат развиваться и подниматься на новые высоты», — выразил уверенность глава МИД.

Ближайший партнёр

В беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию планировался с начала года.

«Данный визит — это подтверждение российско-китайского всестороннего стратегического партнёрства. В мировых СМИ по поводу приезда Си Цзиньпина появляется множество спекуляций, однако прежде всего этот визит станет свидетельством того, что сотрудничество России и Китая выдерживает проверку временем. Он даёт возможность сторонам обменяться мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки, по поводу ситуации в мировой политике, а также обсудить двусторонние связи в торгово-экономической, культурной и других областях», — сказал собеседник RT.

Председатель КНР Си Цзиньпин на съезде Коммунистической партии Китая

Gettyimages.ru

© Lintao Zhang

Сходную точку зрения высказал заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. При этом политолог напомнил, что эта поездка станет первым зарубежным визитом председателя КНР после того, как он был переизбран на третий срок.

«Это подчёркивает особый статус китайско-российских отношений. В них есть как прорывы, так и определённые трудности. Однако в целом всё хорошо, и продолжается движение в сторону многополярного мира», — сказал эксперт.

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Приезд китайского лидера также особенно важен в условиях беспрецедентных рестрикций, введённых коллективным Западом против РФ, считает Сергей Луконин.

«То, что лидер второй экономики мира едет к нам, ещё раз подчёркивает, что политика санкций неуспешна. Другое значение визита Си Цзиньпина заключается в том, что наше стратегическое партнёрство с Китаем развивается и клин между нами никто не вбил. При этом визит Си Цзиньпина в Россию важен и для самого Пекина. Китай точно так же находится в состоянии активного соперничества с США, как и Россия. И нынешний визит лидера КНР демонстрирует, что РФ является ближайшим партнёром Китая в этом противостоянии», — отметил политолог.

Причём тенденции, которые сложились в Китае по отношению к Российской Федерации, не меняются, подчеркнул Луконин.

«Китай точно так же рассматривает Россию как ближайшего партнёра. Этот визит как раз подчёркивает, что, несмотря на перестановки в руководстве КНР, за исключением председателя Си Цзиньпина, никаких серьёзных изменений в отношении РФ не будет, а будет продолжена политика расширения сотрудничества», — заключил собеседник RT.