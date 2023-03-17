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В Кремле сообщили, что Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению Путина

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Председатель КНР Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.
В Кремле сообщили, что Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению Путина
  • AP

Об этом сообщили в Кремле.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Стороны также обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

В конце февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита Си Цзиньпина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

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