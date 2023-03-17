В Кремле сообщили, что Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению Путина
- AP
Об этом сообщили в Кремле.
«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.
В конце февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита Си Цзиньпина.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.